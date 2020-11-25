MLB／阿羅薩雷納涉嫌綁架女兒遭逮 若為家暴恐遭禁賽

多災多難的2020年大聯盟賽季趕在美國肺炎疫情再攀新高前結束，相信不論是大聯盟官方、虧了一屁股的球隊老闆以及號稱「冒生命危險」上場打球的球員們都鬆了一口氣。僅僅打了三個月的「短期盃賽」冠軍純度有多純，

2020-11-09 07:00