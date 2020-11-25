MLB／阿羅薩雷納涉嫌綁架女兒遭逮 若為家暴恐遭禁賽
根據ESPN記者帕森（Jeff Passan）報導指出，季後賽屢屢有全壘打演出、現年25歲的坦帕灣光芒超新星阿羅薩雷納（Randy Arozarena）驚傳在墨西哥遭逮捕，警方初步研判為家庭糾紛，而阿羅薩雷納目前仍被拘留中。
據傳阿羅薩雷納因與前女友發生爭吵，隨後強行將女兒從前女友身邊帶走，過程中更是將前女友的父親痛毆，雖然阿羅薩雷納目前正被拘留當中，不過根據墨西哥法律規定，檢方可以花兩天時間決定是否將阿羅薩雷納起訴，隨後阿羅薩雷納的經紀人蓋拉（Abel Grerra）證實旗下客戶正是以家庭糾紛遭到逮捕，而ESPN官網也指出大聯盟相關人員正著手調查此事件，若以家暴法來懲處，新賽季阿羅薩雷納可能將被禁賽數場。
阿羅薩雷納生涯從聖路易紅雀起家，本季與馬丁尼茲（Jose Martinez）一同被交易至坦帕灣光芒，不過生涯僅轟出8發全壘打的阿羅薩雷納在季後賽大放異彩，不但狂敲10支全壘打，在與休士頓太空人的美聯冠軍系列賽中以3成21打擊率外帶4轟，成為歷史上第一位由菜鳥身分奪下美聯冠軍賽MVP，而單季季後賽繳出10轟也超越了由邦茲（Barry Bonds，2002）、貝爾川（Carlos Beltran，2004）、克魯茲（Nelson Cruz，2011）、席格（Corey Seager，2020）所保持的8支全壘打紀錄。
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