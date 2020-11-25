MLB／驟死戰勝場保證 摩頓一年約重返生涯起點勇士

上季在國聯冠軍賽不敵道奇的勇士，決心解決輪值深度問題，稍早先以一年1100萬美元網羅本季大復活的左投史邁利(Drew Smyly)，再與本季幫助坦帕灣光芒拿下美聯冠軍功臣之一的資深先發投手摩頓(Charlie Morton)簽下一年合約，期待他發揮老將價值，帶領年輕的勇士衝擊世界大賽冠軍。

光芒選擇不執行摩頓合約最後一年的選擇權後，勇士以一年1500萬納入麾下，巧合的是摩頓生涯發跡地正好就是勇士，不過2008年登上大聯盟後僅繳出4勝8敗、防禦率6.15的成績，歷經海盜不上不下的時期，輾轉來到休士頓太空人以曲球作為決勝武器後開始發光發熱，在2018年以34歲的高齡首次進入明星賽，附帶15勝3敗、201次三振及防禦率3.13的優質成績。

摩頓近兩季轉戰光防後也維持水準，成為輪值中流砥柱，尤其生涯季後賽防禦率是出色的3.38，期間更締造一波7連勝，一戰定生死的驟死賽上更是拿下4勝1敗、2.25防禦率的表現，堪稱「季後賽戰神」，上季也幫助光芒一路過關斬將，拿下睽違12年的美聯冠軍。

勇士簽下摩頓後，代表不會與上季因傷只出賽1場就報銷的老將漢默斯(Cole Hamels)續約，他預計將與陣中年輕的弗瑞德(Max Fried)、索倫卡(（Mike Soroka）、安德森(Ian Anderson)以及史邁利共同分擔先發輪值。本季勇士團隊先發投手僅貢獻14勝、5.51防禦率，而順利在自由市場上拿下摩頓後，擁有數一數二打擊能力的勇士將繼續挑戰世界大賽冠軍。