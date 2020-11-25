從伍佩琴受聘馬林魚總管 淺談亞裔在美奮鬥之艱辛

美國華裔棒球專業人士伍佩琴(Kim Ng)，在近兩周前被邁阿密馬林魚聘請為掌控全隊實際操作與運行的總管，她不但是大聯盟百年來第一位女性總管、更是第一位亞裔總管，但要不是她的性別與族裔，她早於10多年前就應該拿到類似的位置了。

在11年前，2009年10月23日，筆者還在美國華文媒體世界日報服務時，曾以一篇「挑戰MLB總管-伍佩琴華裔女第一人」文章來述說她的故事，當時的背景是長年積弱不振的聖地牙哥教士隊，正在為下一任的球隊總管做選擇。為了要找到Kim Ng-伍佩琴的中文名，筆者還利用報社內部的資料系統，從洛杉磯版的地方新聞內找到她的名，就好像更久之前筆者利用世界日報舊金山版地方新聞系統找到林書豪名字一樣。

那篇文章當時在世界日報刊登出來時，還頗受好評，畢竟有華人出來角逐美國職業球隊的大總管位置，對在美國的廣大華人來說具有打氣的作用，證明華人在科學、學術方面之外，在體育也具有競爭力。但也很可惜的伍佩琴當年並未被教士隊老闆青睞，而後來也證明教士隊的確做錯了決定。

類似像筆者在美國華文媒體工作過的人，我們有一個很重要的任務，那就是找「中文名」！美國主流媒體報導出有華人或亞裔的好壞新聞時，我們這些當地的華文記者編輯，就必須想盡辦法找出這些被報導者的中文名，林書豪、伍佩琴這些華裔一二代的，有的知道自己的中文名、有的甚至會寫，但也有些華裔二三代的，必須靠著聯絡到他們懂中文的家人或長輩來寫出他們的中文名。身為一名華裔，擁有中文名字，在某種程度上代表了他們的根和傳統，而找出他們的中文名成為我們在美記者很重要的一個任務。

華裔球員要在美國成為全國性的知名人物並不容易，林書豪算是其中的佼佼者，但是在林來瘋旋風之前，他在NBA中也只是沒沒無聞的球員。 歐新社資料照片

當年教士隊在考慮伍佩琴的同時還有另外兩名角逐者，分別是波士頓紅襪隊的副總管何耶爾(Jed Hoyer)和曾短暫打過大聯盟的投手狄波多(Jerry Dipoto)，何耶爾是猶太裔、狄波多則是義大利裔，兩人在大聯盟的資歷，包含狄波多在大聯盟打球的資歷算進去，都還是比伍佩琴淺，伍佩琴大學時期打過女壘，在紐約市皇后區成長、念芝加哥大學、曾獲得隊上MVP的內野手，也就是說她實務與操作上都懂。

伍佩琴在各種資歷和經歷方面都比另外兩名候選人來得出色，最後卻是何耶爾雀屏中選，明眼人都看得出來族裔和性別是最後的關鍵，可以這麼說，當時的大聯盟還沒有為接受一名非主流裔和女性總管做好準備。不過教士隊也為那錯誤的選擇付出代價，只花了兩年時間，他們發現何耶爾試圖重建教士隊計畫失敗，包含當時他將隊上主將A-Gon岡薩雷茲(Adrian Gonzalez)送到紅襪隊，換來了潛力新秀瑞索(Anthony Rizzo)，而之後卻無法將瑞索在聖地牙哥開花結果，而錯過了他將他交易到芝加哥小熊，何耶爾在教士隊兩年就玩完。

伍佩琴1991年就進入大聯盟體系做事了，等於是有快30年的資歷，而且在大聯盟極有聲望，包含總部辦公室、洋基隊、洛杉磯道奇隊和一開始實習的白襪隊等打滾。但放眼望去目前大聯盟30隊的總管名單內，伍佩琴年紀和資歷都是資深的，但在總管的年資，她卻是最菜的，這也說明了少數族裔和亞裔在美國職業市場上奮鬥的艱困處境。你必須要用更高的學歷、更拼命的工作效率和更長的苦熬年資來達到一般主流裔才能做到的職位。

事實上目前大聯盟雖然球員和教練體系中，有色人種不少，但在管理階層的總管和老闆職位來說，少數族裔還是少的可憐，只有前芝加哥白襪隊總管威廉斯(Ken Williams)和這次決定聘用伍佩琴的邁阿密馬林魚隊老闆基特(Derek Jeter，非裔)。

伍佩琴這次能擔任馬林魚隊總管一職，其實讓人驚訝的是，美國普遍主流新聞界是以興奮和苦盡甘來、女人(亞裔)出頭天的角度來報導，CNN、MSMBC等一般新聞媒體都用比較大的篇幅來介紹她，反倒是專業的體育台和紐約主流運動媒體倒是沒有對伍佩琴做出太多報導，這也代表了體育界還是以男權為主的走向，並未重視此事。

伍佩琴未來還有好重的肩擔等著她扛，負責聘用她的老闆基特在入主馬林魚隊後，一直試圖將冠軍盃再次帶回邁阿密作重種，但這幾年成果並不理想，馬林魚隊在大聯盟還是走中低產階級市場，基特目前在聘僱人事方面走的還是洋基隊老人馬，總教練曼特利(Don Mattlingly)、伍佩琴等都是他以前在洋基隊奪冠時共事過的，對伍佩琴來說，這是一個奮鬥職棒界30年才換來的機會，但她的窗口就只有三年，尤其馬林魚隊今年已經打進季後賽並且挺過第一輪，因此馬林魚隊明年的基礎至少是進季後賽，壓力不可謂不小。

馬林魚老闆基特(左)和伍佩琴(右)在洋基隊時早已熟識，對她掌管球隊的功力非常有信心。不過基特之前為重建球隊進行過大幅度的砍掉重練，要讓馬林魚能有競爭力將是相當辛苦的工作。 美聯社

而對於其他在美國各職場的女性和亞裔來說，伍佩琴更是風向指標，他的未來成果和一言一行，都將洞見觀瞻。筆者我從今起正式加入邁阿密林魚隊的兼職(Part-Time)加油團！