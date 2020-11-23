前台灣之友卡諾執迷不悟 三千安俱樂部恐成絕響

提到大都會二壘手卡諾（Robinson Cano），台灣球迷不但熟悉而且倍感親切。除了因為卡諾的父親阿Q（Jose Cano）曾來台打過中職統一獅外，更重要的是，卡諾以新人之姿首次身披條紋球衣之日（2005年5月3日），距離王建民踏上洋基球場的初登板（4月30日）間隔不過三天。自此兩人並肩作戰，在那個「早餐店老闆娘都能背出洋基打線」的美好時光裡，攻守俱佳的卡諾十足是個「台灣之友」，接下了無數王建民壓制下打者擊出的二壘滾地球，打擊上也迅即成為二壘手翹楚甚至全聯盟最佳打者之一。2011年季後卡諾加入大聯盟明星隊偕同父親來台，更成了棒壇的一段佳話。

然而就在上週，這位曾為洋基2009年奪冠立下汗馬功勞，入選過八次明星賽、獲頒兩座金手套獎、五座銀棒獎的當代明星二壘手卻又一次「怒犯天條」，二度使用禁藥慘遭大聯盟禁賽一年。距離卡諾上回（2018年五月）首次被驗出違反禁藥規定禁賽80場只有一年半之久。

卡諾一而再再而三使用禁藥的動機其實有些令人匪夷所思。按理說他在2013年12月揮別紐約，與水手簽下一紙長達10年總金額2.4億美金的天價合約（目前仍並列史上第四長約，只輸給後來的史丹頓（Giancarlo Stanton，13年）、哈波（Bryce Harper，13年）及今年一月剛簽約的貝茲（Mookie Betts，12年）三位超級球星）後，已穩穩拿到一張供他打到41歲的長期飯票。而現年38歲的卡諾生涯也已進入尾聲，可合理預期他身手必然有不小的退化，從他前年被交易到大都會後頭一季打擊三圍.256/.307/.428、OPS+ 95的生涯次低表現來看也確實如此。再加上今年疫情的紛擾，球隊高層及球迷對他這一季的表現——就跟最後打出26勝34敗在國聯東區並列墊底的大都會一樣——不可能有多大的期待。不論於公於私，可以說卡諾都沒有在此時此刻再度使用禁藥的道理。

卡諾過去與水手隊簽下天價長約，本來打得再差也可坐領2400萬年薪直到2023年，現在因為使用禁藥而白白損失一年薪水，而且還留下臭名，實在是太不划算。 歐新社資料照片

結果出乎意料地，卡諾反倒在這兩個月的短暫賽季中打出令人跌破眼鏡，打擊三圍.316/.352/.544、OPS+ 144的絕佳表現，一度讓眾人以為老將回春，卡諾又將東山再起——直到平地一聲雷爆出他使用禁藥的消息，才硬生生敲醒大都會的美夢。

往好的一面想，或許卡諾是急於找回往日身手，再次證明他有辦法重拾當年每季接近兩百安、20支全壘打及百分打點的實力，以免大都會在未來幾年減少他的出賽場次，進而影響到他挑戰三千安的機會（如果他本人有為自己設定此一目標的話）才出此下策。但反過來看，會不會是卡諾抱著疫情造成整個大聯盟章法大亂，此時使用禁藥被抓到風險可能不高的僥倖心理，才會又一次以身試法呢？

這個問題的真正答案顯然只有卡諾自己知道，但另一個問題——他還有沒有可能達成史上僅有32人的三千安俱樂部成就，如今看來已十分不樂觀。目前安打數停留在2624的卡諾是現役球員中第三多，僅次於已躋身三千安俱樂部的普荷斯（Albert Pujols，3236支）與只比卡諾小一歲的前三冠王得主卡布雷拉（Miguel Cabrera，2866支）。33歲那年就累積2519支安打、前一季還拿下生涯第四座打擊王的卡布雷拉原被認為打三千安如探囊取物，怎知隔年成績就一洩千里，打擊三圍從2016年猶入選明星賽的.316/.393/.563狂跌到只有.249/.329/.399，而且自此表現一蹶不振。雖說卡布雷拉距離目標只剩下不到150安，而且他跟老虎還有三年合約在身，但誰也沒法斷定過去三季始終傷痛纏身僅出賽231場跟擊出230支安打的卡布雷拉還能否順利達標。

老虎隊老將卡布雷拉只差13支全壘打就能達成500轟、只差134安就能打出3000安，但以他的近況來看，要完成這兩大目標恐怕也是非常吃力。 歐新社資料照片

至於明年整季禁賽的卡諾，三千安更顯得遙不可及。即便他後年能健康復出，以卡諾目前的實力跟大都會願意給他的出賽機會，想在剩下兩年合約時間內打出足夠的376支安打幾乎已成不可能的任務。而在這份合約走完後，已經41歲的卡諾是否還能在大聯盟找到另一個棲身之地更是充滿問號。

過去三千安與三百勝、五百全壘打並列大聯盟三大個人成就。在某些人才濟濟的年代源源不絕有球員達標，反之有些時候卻如鳳毛麟角。70年代棒壇曾一口氣出了七位三千安俱樂部成員，反觀整個80年代只有名人堂打者卡魯（Rod Carew，3053支）達成這項里程碑。但進入90年代，從1992年釀酒人球星楊特（Robin Yount，3142支）與「皇家先生」布萊特（George Brett，3154支）雙雙達標開始一直到前年達標的普荷斯，短短29年裡就出了多達16位三千安新成員，追平此前近百年歷史的累積數字。

卡諾(左)或許是為了能完成3000安打里程碑才偷用禁藥，看在昔日隊友王建民(右)眼裏不知做何感想？ 歐新社資料照片

但在卡布雷拉凋零、卡諾遭禁賽後，這項紀錄很可能就此進入前所未有的大斷層。因為在他們之後現役安打最多的勇士老將馬卡基斯（Nick Markakis）也不過「區區」2388支，此外除了同屬屆退的紅雀鐵捕莫里那（Yadier Molina，2001支）外，無人打到兩千安。就連更低標的一千五百安，已達標的24名現役球員中，即便最年輕曾連四年安打王的亞土維（Jose Altuve，1610支）也已年過30。想要在球員生涯的後半段維持健康及巔峰狀態趕進度並不容易。

諷刺的是，目前看來最有希望達標的，除了因被大量保送，生涯安打數並不算多的楚奧特（Mike Trout，1380支，現年29歲）外，就屬深陷偷暗號醜聞的亞土維（Jose Altuve，1610支，現年30）。卡諾與他一前一後同是才華洋溢的頂尖二壘手，原都目標直指三千安及名人堂，卻各自用不同手段作弊毀了自己的大好前程。不論未來還能否躋身三千安俱樂部之列，他們的所作所為顯然都會是一生難以抹去的污點。而兩人的故事，其實正是這幾十年來大聯盟醜聞不斷的縮影。