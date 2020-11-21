MLB／白天練球晚上上課 北科附工陳柏毓拚進大聯盟

擁有150公里速球的U18世界青棒賽冠軍強投陳柏毓，以125萬美元簽約金加入美國職棒大聯盟匹茲堡海盜隊。他畢業於國立台北科技大學附屬桃園農工高級中等學校，過去白天練球，晚上上課，不但球打得好，功課也有好表現，高中三年順利All pass畢業。

陳柏毓的父親陳炳男，也是台灣棒球名人之一。陳柏毓在父親指導下，一面練球，一面顧好功課，三年前從桃園市青溪國中畢業後，曾獲多所高中棒球名校積極邀請入學，但他幾經思考，毅然選擇就讀非傳統棒球名校的北科附工，能就近與國中時期的夥伴一起訓練。

由於棒球訓練多在白天，陳柏毓在北科附工就讀進修部機械科，白天除了參與U18中華隊及練球的時間，晚上則認真在校學習。在實習課程訓練中，車床、銑床等重要的機械加工技術都難不倒他，他還用機械做了一把弓箭，擺在學校留念。

而在U18世界杯棒球賽中，陳柏毓繳出1.29防禦率、2勝1救援優異成績，也讓中華隊拿下睽違9年的世界冠軍，陳柏毓說，儘管大家都來自不同學校，仍齊心協力、信念一致，努力為台灣爭取榮譽，這份凝聚力讓他深感榮耀。

北科附工表示，陳柏毓成功踏進職棒最高殿堂，全校師生都倍感光榮，今年初因新冠肺炎疫情，陳柏毓旅外的夢想一度遭遇阻礙，他曾考慮是否留在台灣參加國內職棒選秀，但他堅持到底並耐心等待，成功獲得匹茲堡海盜隊青睞，師生將持續為他祝福。