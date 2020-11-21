快訊

「口袋已有」新冠疫苗 購入200萬到1000萬劑可能性高

內閣改組外界揣測人選 蘇貞昌笑了：怎沒有林佳龍、潘孟安

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／白天練球晚上上課 北科附工陳柏毓拚進大聯盟

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
陳柏毓（左）的父親陳炳男（右）也是台灣棒球名人之一，陳柏毓在父親指導下，一面練球，一面顧好功課。 圖／教育部提供
陳柏毓（左）的父親陳炳男（右）也是台灣棒球名人之一，陳柏毓在父親指導下，一面練球，一面顧好功課。 圖／教育部提供

擁有150公里速球的U18世界青棒賽冠軍強投陳柏毓，以125萬美元簽約金加入美國職棒大聯盟匹茲堡海盜隊。他畢業於國立台北科技大學附屬桃園農工高級中等學校，過去白天練球，晚上上課，不但球打得好，功課也有好表現，高中三年順利All pass畢業。

陳柏毓的父親陳炳男，也是台灣棒球名人之一。陳柏毓在父親指導下，一面練球，一面顧好功課，三年前從桃園市青溪國中畢業後，曾獲多所高中棒球名校積極邀請入學，但他幾經思考，毅然選擇就讀非傳統棒球名校的北科附工，能就近與國中時期的夥伴一起訓練。

由於棒球訓練多在白天，陳柏毓在北科附工就讀進修部機械科，白天除了參與U18中華隊及練球的時間，晚上則認真在校學習。在實習課程訓練中，車床、銑床等重要的機械加工技術都難不倒他，他還用機械做了一把弓箭，擺在學校留念。

而在U18世界杯棒球賽中，陳柏毓繳出1.29防禦率、2勝1救援優異成績，也讓中華隊拿下睽違9年的世界冠軍，陳柏毓說，儘管大家都來自不同學校，仍齊心協力、信念一致，努力為台灣爭取榮譽，這份凝聚力讓他深感榮耀。

北科附工表示，陳柏毓成功踏進職棒最高殿堂，全校師生都倍感光榮，今年初因新冠肺炎疫情，陳柏毓旅外的夢想一度遭遇阻礙，他曾考慮是否留在台灣參加國內職棒選秀，但他堅持到底並耐心等待，成功獲得匹茲堡海盜隊青睞，師生將持續為他祝福。

台灣棒球好手陳柏毓以125萬美元（約台幣3584萬元）的簽約金加盟大聯盟海盜隊，與郭泓志並列，台灣旅美球員簽約金史上第六。 圖／取自大聯盟官網
台灣棒球好手陳柏毓以125萬美元（約台幣3584萬元）的簽約金加盟大聯盟海盜隊，與郭泓志並列，台灣旅美球員簽約金史上第六。 圖／取自大聯盟官網
陳柏毓於機械工廠操作車床機台。圖／教育部提供
陳柏毓於機械工廠操作車床機台。圖／教育部提供

陳柏毓 棒球 海盜

延伸閱讀

關懷盃／王勝偉突襲 力挺哥哥王勝榮

威力盃／下月3日開打 21隊爭最高100萬元獎金

賀職棒總冠軍 小七周五連3天CITY CAFE現萃茶買10送10

MLB／聘用她就是希望失去她 大聯盟主席恭喜伍佩琴

相關新聞

MLB／白天練球晚上上課 北科附工陳柏毓拚進大聯盟

擁有150公里速球的U18世界青棒賽冠軍強投陳柏毓，以125萬美元簽約金加入美國職棒大聯盟匹茲堡海盜隊。他畢業於國立台北...

MLB／英卡納西恩想再打1季 日職火腿王牌擬入札

20日是MLB各隊依「規則五」選定球員的大限。市場傳言老將英卡納西恩（Edwin Encarnacion）有意再打一季，...

MLB／卡諾再被抓用禁藥 累犯禁賽整季

過去曾與王建民攜手為洋基隊打拚的二壘手卡諾，昨天再度傳出使用禁藥，被大聯盟處以整年、162場禁賽，代表明年球季提前報銷，...

巨投席林散佈仇恨爭議大 但仍應入選名人堂

美國棒球名人堂近日宣佈了2021年梯次的名人堂候選名單。新聞一出，大家首先關心的議題一定是：這一屆誰會入選？ 今年共有25人在名單上，包含14位從過去票選留下來的候選人（尚未入選、但在前一次票選

經營球團不輸男性！已存在超過百年的大聯盟女老闆

伍佩琴近日被馬林魚隊聘為新任總經理，成為北美四大職業運動史上第一位女性及亞裔總經理，這歷史性的突破就連前美國第一夫人蜜雪兒．歐巴馬(Michelle Obama)都特地發文祝賀。伍佩琴打破女性總管的天

菜鳥助奪冠、前田狂宰制 道奇、雙城都是交易贏家！

隨著最佳教練、賽揚年度和最有價值球員等獎項接連出爐，象徵2020年大聯盟球季在風雨飄搖中有驚無險寫下圓滿句點，回頭檢視許多季前交易，就屬前田健太交易案是最值得玩味的其中一樁。 2020年開季前，

靈魂人物勒梅休將出走 洋基投打補強陷入兩難

今年對洋基來說原本是近年來最有希望奪冠的一季。一方面去年冬天補來自由球員市場上最大尾的王牌投手——柯爾（Gerrit Cole）後，先發投手、牛棚、打線無一不是一時之選。另一方面兩大強敵太空人與紅襪相

頂級游擊手林多上交易桌 最可能被換到哪隊？

這次大聯盟休賽季最受矚目的話題，肯定少不了頂級游擊手林多（Francisco Lindor）的動向。 11月14日就要滿27歲的林多，是大聯盟過去六年來最優異的游擊手之一，不僅防守能力如當初球探

柯拉被開除後又回鍋紅襪 到底有什麼內幕？

先說個八卦，紅襪隊宣布柯拉回鍋當總教練的時間，剛好在拜登贏得賓州消息傳出的半小時後，所以有一說，認為紅襪隊刻意選在此時公布，就是要趁此避開媒體大肆報導，以免大家開罵。 在我上一篇文章『兩大作弊教

執法不公+勞資衝突 大聯盟危機不斷前途堪憂

多災多難的2020年大聯盟賽季趕在美國肺炎疫情再攀新高前結束，相信不論是大聯盟官方、虧了一屁股的球隊老闆以及號稱「冒生命危險」上場打球的球員們都鬆了一口氣。僅僅打了三個月的「短期盃賽」冠軍純度有多純，

大聯盟五大自由球員 史普林格排第一

大聯盟自由球員市場已經開跑。雖然今年受到新冠肺炎疫情影響，球員市場的熱絡度和球員的價碼行情，都可能有所下降，但對於位列自由球員價值榜前幾名的頂級自由球員來說，遭受的衝擊相對來講就沒有這麼大。因此，眾人

不只阿羅薩雷納 回顧季後賽一戰成名的恐怖新人

世界大賽已結束一週，儘管光芒隊沒能奪冠，但陣中怪物新人阿羅薩雷納(Randy Arozarena)的超神表現相信還是讓人意猶未盡。除了今年的阿羅薩雷納之外，過去也有幾位在季後賽一戰成名的恐怖新人，他們

熱門新聞

歷史重現／第一批自由球員 彭政閔差點轉戰興農牛隊

擴編選秀／就算沒有屬意目標 龍隊也得花3000萬元選人

NBA／湖人強挖快艇牆角 兩年1900萬美元簽下哈瑞爾

HBL／資格賽晉級後放生球員 萬能前進12強續寫黑馬傳奇

NBA／迅速刪除續留湖人貼文 哈沃德底薪轉戰76人

擴編選秀／18人保護名單之外 味全龍選擇有限

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。