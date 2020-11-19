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日職／期待新球季 陳偉殷感謝羅德補上空白一年

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
陳偉殷今天在個人臉書上抒發心境，開始為下一個球季準備。 截圖自羅德官方推特
陳偉殷今天在個人臉書上抒發心境，開始為下一個球季準備。 截圖自羅德官方推特

台灣左投陳偉殷今年受到新冠肺炎疫情影響，繞了地球一圈，最後回到職棒起點的日本，在羅德隊延續個人連續球季出賽，陳偉殷今天也在個人臉書上抒發心境，開始為下一個球季準備，「期待新球季」的心情沒有改變。

陳偉殷今年初加盟美職水手隊，也獲邀參加大聯盟春訓，不料受到疫情影響，4月先返台自主練習，在6月27日遭到釋出，在9月獲得重返日職的機會，加盟羅德隊。

陳偉殷在季賽出賽4場都是優質先發，防禦率2.42，然而隊友援護率低落下，戰績是0勝3敗，季後賽面對軟銀則是投3.1局挨3轟失5分，陳偉殷也透露，未能幫助羅德隊進入日本大賽是一大遺憾。

陳偉殷臉書全文

「2020年對我來說是很特別的一年，因為疫情關係讓整個春訓暫停，後來也因為美國球季縮短，讓自己重新抉擇是否要留在美國。

雖然後來決定離開大聯盟，但是我相信我的棒球生涯不會因為這次疫情關係而結束的。

在這邊真的要非常感謝千葉羅德讓我回歸到熟悉的NPB，原本想說今年可能會是一個空白的球季，因為這個機會，讓我在不只能回到日本打球還能夠打季後賽，可惜的是無法幫助球隊打進日本シリーズ（日本大賽）。

從2012年到美國打球開始，不記得自己有曾經跟老婆與小孩分開過超過兩星期。今年因為疫情、簽證等狀況，只能把他們先留在台灣，還記得出發前，老婆要我口罩要戴好戴滿，她大概幫我準備了100個口罩吧，然後說『口罩用完的時候，就差不多可以回家了』。謝謝家人總是給我最大的支持，我知道在疫情期間的一切，還是讓你們擔心了。

接下來就是再次把自己準備好，準備迎接下一個球季。雖然媒體不斷提醒我今年已經35歲，但每一次季後準備，我的『期待新球季』的心情，還是沒有改變。」

陳偉殷 千葉羅德 大聯盟

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