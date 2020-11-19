MLB／大都會卡諾晚節不保 二度藥檢未過遭禁賽162場

王建民前隊友、大都會隊二壘手卡諾（Robinson Cano）晚節不保，今天再次因被驗出使用禁藥，被大聯盟處以162場禁賽，代表至少明年球季都無法出賽，38歲的他要達成生涯3000安恐怕很困難。

大都會總經理奧德森（Sandy Alderson）透過聲明表示，「得知卡諾因違反大聯盟禁藥規範而遭到禁賽的消息，我們非常失望，這次違規對於他個人、球團以及我們的球迷還有這項運動，都是不幸的事件，大都會完全支持大聯盟禁止使用藥物提升運動能力的努力。」

卡諾與王建民是洋基隊同期戰友，兩人都在2005年升上大聯盟，逐漸成為球隊的主力，然而王建民因傷勢關係，在2009年後離開洋基，先後到國民、藍鳥、皇家等隊，甚至是獨立聯盟打拚。

卡諾則是從2010年開始連續五年在年度最佳球員票選排名前六，也都入選明星賽，生涯拿下過5次銀棒獎、2次金手套，並在2013年底再以10年2.4億美元（約新台幣71億元）加盟水手隊。

然而，2018年卡諾首次被驗出使用禁賽，遭到80場禁賽的處罰，而該年底，大都會隊透過交易換來卡諾以及後援投手狄亞茲（Edwin Diaz），2019年卡諾表現不理想，今年繳出打擊率3成16、10轟、30分打點的成績，他原本歸功於訓練計畫，後來證明有外物幫助。

二度遭到禁賽，代表卡諾領不到明年年薪的2400萬美元，不過他還有2022到2023年、總計4800萬美元的合約要走完，大都會要負責其中4000萬美元的薪水，其餘是水手隊承擔。

生涯打擊率3成03，敲出2624支安打、334發全壘打，卡諾原本有機會成為名人堂成員，不過名人堂票選對有禁藥使用疑慮的球員已不友善，更何況是兩度被驗出禁藥的卡諾。