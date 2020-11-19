經營球團不輸男性！已存在超過百年的大聯盟女老闆

伍佩琴近日被馬林魚隊聘為新任總經理，成為北美四大職業運動史上第一位女性及亞裔總經理，這歷史性的突破就連前美國第一夫人蜜雪兒．歐巴馬(Michelle Obama)都特地發文祝賀。伍佩琴打破女性總管的天花板實屬不易，至於大聯盟球團的經營權由女人當家作主則早有先例，且早在一百多年前就開了先河。大聯盟歷史上的女老闆雖然寥寥可數，但有的經營成果可是打趴眾多男性。

大聯盟歷史上第一位女性老闆是布里頓(Helene Hathaway Britton，Britton為夫姓)，她在1911到1916年是紅雀隊的擁有者。在這之前，她的父親法蘭克．羅比森(Frank Robison)和叔叔史坦利．羅比森(Stanley Robison)就是紅雀隊的老闆，在兩人相繼過世後，她繼承為紅雀隊的擁有者。布里頓當家作主時，美國女性甚至連投票權都沒有。她當時為了吸引更多女性觀眾，在球場大力推行淑女之日。

大部分的女性擁有者和布里頓一樣，是透過繼承的方式成為球團老闆。例如白襪隊1939到1956年是由葛麗絲．科米斯基(Grace Comiskey)所擁有，她是白襪隊創辦人查爾斯．科米斯基(Charles Comiskey)的媳婦，她的經營權是繼承自她的丈夫。在葛麗絲．科米斯基於1956年過世後，她的女兒桃樂絲．科米斯基(Dorothy Comiskey)繼承了經營權，直到1958年。這就是著名又具爭議性的科米斯基家族。

紅襪隊1978到1992年的擁有者珍．約基(Jean R. Yawkey)是繼承丈夫湯姆˙約基(Tom Yawkey)的經營權，直到她本人過世。在她的經營之下，紅襪隊曾在1986年打進世界大賽。教士隊1984到1990年是由瓊．克洛克(Joan Kroc)所擁有，她的經營權繼承自丈夫雷．克洛克(Ray Kroc)。雷˙克洛克是麥當勞餐廳的老闆，即電影《速食遊戲》所描述的主人翁。瓊．克洛克接管教士隊的首年，球隊就首次打進世界大賽。

有的女老闆是與丈夫共同擁有球隊，像紅人隊1973到1981年是由尼珀特夫婦(Louis & Louise Nippert)當家，這剛好是紅人隊最輝煌的「大紅色機器」年代，曾在1975及1976年拿下世界大賽冠軍。道奇隊前任老闆法蘭克．麥考特(Frank McCourt)與妻子潔米．麥考特(Jamie McCourt)的離婚新聞曾炒得沸沸揚揚，潔米．麥考特雖不是道奇隊的大老闆，但她曾在2005年成為道奇球團主席，2009年擔任執行長，也是位高權重，現則為美國駐法大使。

美國現任駐法大使潔米．麥考特曾經擔任道奇球團主席及執行長，在她的努力之下，道奇進場觀眾數創下新高，球隊也曾連兩年拿下分區第一。 歐新社資料照片

不透過繼承或與丈夫共同擁有球隊的女性老闆才是厲害，佩森(Joan Whitney Payson)就是第一人，她不但是大都會隊的老闆，還是大都會隊的建立者。佩森曾是紐約巨人隊的股東之一，她極力反對巨人將主場搬到舊金山。在巨人隊真的搬到舊金山後，她在紐約創建了新球隊，也就是後來的大都會隊，「大都會」這個隊名就是由她所選。她對大都會的經營權自1962年直到她1975年過世，大都會1969年的隊史第一座冠軍就是在她的經營之下所奪得。

蕭特(Marge Schott)可能是史上最著名的女老闆，她1984到1999年擁有紅人隊，是史上第二位不靠繼承的女性球隊擁有者，也是史上第一位購買大聯盟球隊的女性。她經常帶著她的聖伯納犬進入球場，另外也以低廉的票價為球迷所稱讚。在她的經營下，紅人隊在1990年拿下世界大賽冠軍。作為一位成功的球團老闆，她也引發諸多爭議，尤以種族歧視最為嚴重。她曾說她的球員戴維斯(Eric Davis)和帕克(Dave Parker)是「百萬黑鬼」，後來更因為她對希特勒的支持言論遭大聯盟停權，最終被迫賣掉球隊。

2006年，艾法．曼里(Effa Manley)成為史上第一位進入名人堂的女性，她也是位球團老闆，但她擁有的是支黑人聯盟的球隊，自1935到1948由她與丈夫阿貝．曼利(Abe Manley)共同擁有。艾法．曼里是名白人，涉入球隊事務相當深，也曾率領球隊在1946年拿下黑人聯盟冠軍。至今她還是唯一一位棒球名人堂的女性成員。

女性在大聯盟當家作主已有超過百年歷史，在這幾位女老闆之中也有人能幫助球隊奪冠。現在伍佩琴則有機會站在第一線運籌帷幄，相信以她過去豐富又顯赫的資歷，也能幫助馬林魚隊打出一番成績。