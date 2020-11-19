巨投席林散佈仇恨爭議大 但仍應入選名人堂

美國棒球名人堂近日宣佈了2021年梯次的名人堂候選名單。新聞一出，大家首先關心的議題一定是：這一屆誰會入選？

今年共有25人在名單上，包含14位從過去票選留下來的候選人（尚未入選、但在前一次票選得票率超過5%的候選人），以及11位今年新獲得候選資格的選手。不過由於過去七年間有大批球員入選名人堂（22人，其中有13人甚至是首年候選就入選），清除掉候選名單上許多值得擠進名人聖殿窄門的球員，加上這一屆新獲得候選資格的選手梯次，星度和傳奇度不是特別高，並沒有那種成就大到篤定會入選的球員（今年新候選梯次是2015年球季後退休的選手，成就最顯赫的是伯利（Mark Buehrle）、哈德森（Tim Hudson）、杭特（Torii Hunter）等人，都是明星級球員，但距離名人堂恐怕還有一段距離），因此這一屆會入選的人恐怕不多。

伯利生涯戰績214勝160敗、防禦率3.81，2005年在白襪時有拿到世界大賽冠軍，但以名人堂的標準來看，他在第一次投票中恐怕不會得到太多的支持。 歐新社資料照片

說得更白一些，今年比較有機會入選名人堂的候選人，應該就只有「血襪巨投」席林（Curt Schilling，於2004年美聯冠軍系列賽第六戰帶傷上陣，投球時腳踝處滲血，染紅白色球襪，因而令人留下深刻印象）。

席林在去年第八度獲得候選資格（候選年限最長為10年），得票率好不容易衝破70%這個具有巨大象徵意義的門檻。眾所周知，要入選名人堂，候選人須得到75%的選票支持才行，而過去30年來，12位曾在候選年份達到70%得票率卻尚未入選的候選人，最終全都在下一次票選成功突破75%的界限，晉升名人堂球員。從過去30年的歷史來看，席林有極高的機率在這一屆、也就是他生涯第九度獲得名人堂候選資格的時刻，正式成為名人堂的一員。

不過席林的案例跟其他球員不一樣，沒那麼簡單，因為他是一個充滿爭議的人物。如果撇開場外因素，球場上的席林是絕對值得入選名人堂的，甚至早該進去了。他球員生涯累積3261局投球、拿下216勝146敗的戰績，繳出的三振數和通算防禦率分別為3116次和3.46。在打者火力大爆發的禁藥年代裡，多年身處在有「大聯盟火藥庫」之稱的美聯東區，席林還能累積超過80的勝場貢獻值WAR（80.5），實屬不易，這數字比65位名人堂投手的平均值73.3還要高。更別提他在季後賽顯赫的功績，三枚冠軍戒、兩次系列賽MVP，19場先發繳11勝2敗、防禦率2.23，說他是季後賽史上數一數二的強投，相信不會有太多人有意見。

席林在響尾蛇和紅襪時分別拿過國聯、美聯勝投王，而且在季後賽鬥志高昂、戰力破表，也都曾幫助響尾蛇、紅襪拿下世界大賽冠軍。 歐新社資料照片

然而，席林的問題出在他退休之後，在媒體上和自己個人社群媒體帳號上搞出的各種爭議事件。席林是保守派人士，這件事本身沒有不對，大家在民主社會中本來就能有自己的政治信念和理想，而且美國職棒界就是一個保守派多於自由派的環境，例如大聯盟史上救援王李維拉（Mariano Rivera）就是忠誠的川普（Donald Trump）支持者；不過席林的發言和行徑，已經不能代表多數的保守派，因為他打破了很多道德的底線，走向極端，讓人覺得他已經變成激進主義份子，美國資深棒球專欄作家凱爾克特拉（Craig Calcatarra）甚至直接用「邪惡」（evil）來形容席林所代表的意識形態。

近年來，席林屢屢用自身的高知名度和公眾人物的身份，散佈仇恨語言和沒有根據的陰謀論：兩年前，他曾宣稱大規模校園隨機殺人案的倖存者，其實是受雇的演員，目的是藉由這些隨機殺人案來在媒體上進一步推行嚴格的槍枝管制，但這種毫無根據、只為了擁護自身政治理念的陰謀論，引發許多人的反感；席林也支持被大眾認為是幻想出來的「匿名者Q」陰謀論；此外，他積極散佈恐同、恐外、恐伊斯蘭、反猶太、種族歧視的思想，同時也鼓勵用暴力對待那些意見與他相反的媒體和相關從業人員。

席林的種種爭議行徑，使他在2017年的名人堂票選得票率，一度從2016年的52.3%，跌到45%。他鼓勵對相反立場媒體施暴的立場，惹怒了不少棒球圈的媒體人士。

儘管如此，最近三年，席林在名人堂票選的得票率逐年上升，在去年已經達到距離入選門檻只剩咫尺之遙的70%。之所以會出現這樣的現象，是因為近10年的名人堂投票人中，愈來愈多人不想把所謂的「道德條款」加諸在候選人身上，他們認為名人堂就是一個記錄歷史的博物館，而不是聖人堂，任何在棒球歷史上具有舉足輕重地位、場上表現凸出的球員，都應該入選，無論他道德上的瑕疵有多大，或是他在場外的爭議是甚麼。

此論點在近年愈來愈廣為人知，也被更多投票人所接納，畢竟人無完人，在已經入選的名人堂成員中，許多人過去都曾涉入爭議事件，也有一些早期的入選者是著名的種族歧視擁護者，如果連這些人都已經在名人堂中，那又有什麼理由阻擋後世也有道德瑕疵的棒球界菁英呢？

席林(中)原本是和善的球員，不知是不是因為開了電玩公司，暴力電玩打太多了，退休後人就變得太過偏激。 歐新社資料照片

筆者自己也是支持棒球名人堂應該是博物館而非聖人堂的論點。所以我認為像「史上安打王」羅斯（Pete Rose，因為曾涉入棒球簽賭而遭到大聯盟除名，尚未入選名人堂）、禁藥年代的知名雙雄邦茲（Barry Bonds）和克萊門斯（Roger Clemens），乃至於席林，皆應入選名人堂。

這些球員的生涯成就，毋庸置疑值得名人堂的席位，至於場外的爭議和他們曾犯下的錯誤，我認為應該直接在名人堂牌匾上忠實地記錄下來，而不是只是單純的歌功頌德，讓後世想了解他們生平的人，能把他們職棒生涯的是與非、人生的功與過都一併瞭解，然後再給出一個自己對他們的評價。

畢竟，上述的球員和他們的所作所為，不可否認地，都已經成為棒球歷史不可抹滅的一部分，而筆者以為，名人堂要做的不應該是美化歷史、只篩選出看似美好的那一面，而是應該把正反兩面都記錄下來，還原歷史的全貌，如此才能提供後世的棒球員和從業人員反思的機會，進而提升整個棒球產業的文化內涵和品質。

如果走進一個記錄20世紀世界史的博物館，但館方因為兩次世界大戰實在太悲慘、太醜陋，而在策展時完全忽略掉這段歷史，那豈不是一件荒謬至極的事？同理，如果你認為棒球名人堂是一座博物館（這是前提），那一座只片面呈現美好時刻，卻忽視「黑襪事件」、「毒品世代」、「禁藥年代」、爭議球員與事件的名人堂，其實也失去了它最重要的功能之一：還原歷史全面，啟發後世反思與進步。值得一提的是，現在的棒球名人堂已經存在一個頗不合理的狀況，那就是大聯盟史上的安打王（羅斯）和全壘打王（邦茲），竟然都還沒入選，這從外人的角度來看，實在有些詭異。

當然，不得不承認的是，道德瑕疵還是有程度之分，因此有些人認為，席林的道德瑕疵已經嚴重到，不能被賦予名人堂的榮譽和接受入選的上台發聲機會。過去都願意支持席林入選的凱爾克特拉，今年就改變想法，選擇反對席林入選，因為在他心中，席林所代表的邪惡，已經剝奪了他入選名人堂的權益。筆者尊重這樣的想法，但還是認為席林應該入選名人堂，因為我的入選標準，就是純看棒球表現和球場上的貢獻，完全不加諸任何一絲的道德條款。

在職業生涯結束之後能被選入棒球名人堂，對球員來說是莫大的榮耀，難度已經是非常的高，若還要考慮一些個人方面的言行，真的就會出現很多遺珠之憾。 歐新社資料照片

按照過去多年來的名人堂票選歷史，還有今年的候選人狀況來看，席林很可能是2021年候選梯次的唯一入選人。如果他真的入選，而且明年的名人堂入選儀式順利舉辦，他將跟基特（Derek Jeter）和沃克（Larry Walker）一同參與（2020年名人堂入選儀式因新冠肺炎疫情停辦，所以2020年兩位入選者要等到明年才能接受表揚），上台接受表揚。

不過要是席林沒有突破75%的門檻，那他很有可能就沒辦法在之後入選了，因為2022年梯次是他第10個、也是最後一個候選年，那年會有「A-Rod」（Alex Rodriguez）和「老爹」歐提茲（David Ortiz）加入票選戰局，投票人在選擇變多的情況下，可能會有比較高的意願放棄席林，導致其得票率下降。

無論如何，2021年這屆的名人堂票選，眾人的目光勢必會聚焦在席林是否能夠入選。席林充滿爭議和話題的風格和歷史，將持續在名人堂票選議題中延燒。