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MLB／為小熊隊長遠打算 「破咒總管」艾普斯坦提前交棒

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
為小熊隊破除「山羊魔咒」奪冠的艾普斯坦（Theo Epstein）決定提前與球隊分道揚鑣。 美聯社
為小熊隊破除「山羊魔咒」奪冠的艾普斯坦（Theo Epstein）決定提前與球隊分道揚鑣。 美聯社

小熊隊破除「山羊魔咒」奪冠的艾普斯坦（Theo Epstein）決定提前與球隊分道揚鑣，由總經理霍耶爾（Jed Hoyer）接手原本的棒球發展部門總裁位置，艾普斯坦表示：「我只有無比的感謝，這9年來帶給我還有我的家人改變人生的體驗。」

艾普斯坦在2002年擔任紅襪隊總經理時年僅28歲，大聯盟史上最年輕，也在2004年幫助球隊拿下世界大賽冠軍，打破「貝比魯斯魔咒」，2007年2度率紅襪隊奪冠，2011年轉戰小熊隊，在2016年幫助小熊終止108年未奪冠紀錄，也獲得一張5年合約。

然而雙方還有1年合約沒走完，艾普斯坦卻選擇離隊，將小熊隊交給長期合作的霍耶爾，繼續打造下一篇章，他透露有三點主要原因。

艾普斯坦決定交棒的第一個原因是，今年休賽季期間，做出的決定會對球隊有長遠影響，他希望由能陪伴小熊隊走更久的人士去做出這些決定。

第二個原因是，新冠肺炎的疫情影響了小熊隊的財務狀況，必須在球團各個方面進行人事縮減，在暫時減少資源的況下，艾普斯坦留下會讓球隊更難處理。

第三個原因，艾普斯坦相信霍耶爾已經準備好接下棒球事務的最高位置，霍耶爾有過不同的棒球事務主管經驗，而人員的連貫性也讓艾普斯坦認為可以減少過渡期的調適。

小熊隊 棒球 紅襪

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