MLB／慶祝動作嗨到脫臼 道奇隊貝林格開刀治療
道奇隊貝林格（Cody Bellinger）在國聯冠軍賽第7戰開轟後的慶祝動作太嗨，把自己的肩膀弄脫臼，雖然還是打完世界大賽，幫助球隊奪冠，但也在今天確定動刀，要治好右肩的傷勢，預計休息10周。
貝林格在國聯冠軍賽第7戰於第7局轟出的陽春砲，為球隊取得領先，回到本壘後與隊友互敲手肘慶祝，卻因為撞得太大力，當場把肩膀撞到脫臼，雖然局間趕緊找隊醫喬回原位，也打完全場，但看起來仍有不適。
貝林格帶傷打滿世界大賽，幫助道奇隊以4勝2敗擊退光芒隊，奪下世界大賽冠軍，不過球季後仍決定開刀解決問題，根據道奇隊表示，貝林格預計下周就會開始復健，來得及趕上明年春訓。
貝林格在今年的縮水球季中，繳出打擊率2成39、12轟、30分打點的成績，季後賽出賽18場，打擊率2成12，有4轟、13分打點，貢獻不小。
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