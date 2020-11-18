菜鳥助奪冠、前田狂宰制 道奇、雙城都是交易贏家！

隨著最佳教練、賽揚年度和最有價值球員等獎項接連出爐，象徵2020年大聯盟球季在風雨飄搖中有驚無險寫下圓滿句點，回頭檢視許多季前交易，就屬前田健太交易案是最值得玩味的其中一樁。

2020年開季前，雙城、道奇與紅襪一度談成三方交易，但因紅襪內部人士對於右投葛拉特洛（Brusdar Graterol）的體檢報告有疑慮，一度讓交易陷入僵局，最後在重新調整交易包裹後，紅襪同樣成功脫手貝茲（Mookie Betts）與普萊斯（David Price），雙城一樣獲得前田健太，但葛拉特洛則是前往道奇，也多了「配菜」的加入，雙城方面多出農場打者萊里（Luke Raley）（註）、第67順位選秀籤，道奇多出低階捕手卡馬戈（Jair Camargo）和一筆現金（這筆現金原則上能拿來付前田本季薪水，代表雙城今年幾乎是零成本使用前田健太）。

前田健太在道奇度過旅美的前四季後，在雙城繳出6勝1敗、防禦率2.70佳績，每局被上壘率僅0.75，是全大聯盟第一，每九局保送數和三振/保送比創生涯新高，亦差點投出無安打比賽並締造「連續8次三振」隊史新猷，同時單季出賽全部都是先發角色亮相，也是他2016年以來首度，儘管季後賽首戰對太空人5局無失分未能助球隊贏球，卻證明自己足夠「扛王牌」能耐；葛拉特洛二縫線均速達99.3英里（約159.9公里），縱然打者揮空率低，不過搭配水準以上的滑球，仍有優質壓制力，由於道奇守護神簡森（Kenley Jansen）本季狀況欠佳，讓葛拉特洛於季後賽挑大樑，出賽9場僅1場掉分，投出讓道奇晉級國聯分區系列戰的最後一球，囊括3中繼、1救援，相當關鍵。

雙城投手前田健太本季戰績6勝1敗、防禦率2.70，在美聯塞揚獎投票中獲得第二名，是相當風光的一年！ 路透社

以兩位「主菜」可圈可點的表現，這筆交易可以稱得上是雙贏，但僅限於今年，而且是「詭譎賽季」的今年，何以見得？本季因肺炎疫情，使得例行賽只有60場，在本季以前，前田健太有「明星賽前後落差大」的缺點，生涯上半季防禦率3.51、生涯下半季防禦率4.44，去年上半季防禦率3.76、下半季防禦率4.50，幸運的是這項隱憂被縮水賽季給消弭了（倘若本季是打滿162場，「鬼神」前田很可能在後半段回歸為「正常人」），惟雙城其餘先發投手歐多瑞齊（Jake Odorizzi）、希爾（Rich Hill）、貝利（Homer Bailey）本季陸續出狀況，讓前田健太的奮起格外重要，如果沒有他，雙城能否在今年完成分區冠軍連霸，還未可知，畢竟葛拉特洛的潛力雖然無限，不過要正式綻放兌現的時程並不會是今年。道奇將32歲的前田送走，反而讓自家潛力新秀獲得充沛機會，如23歲梅伊（Dustin May）、24歲烏力亞斯（Julio Urias）、26歲岡索林（Tony Gonsolin）分別擔綱10、10、8場先發，將前田、柳賢振離隊的負面影響降到最低，且積蓄的經驗會對以後的發展有所裨益。

道奇送走前田健太後，讓新秀梅伊有發揮的空間，他果然沒讓球隊失望，投出3勝1敗、防禦率2.57的好成績。 歐新社資料照片

道奇近年來是能兼顧農場與戰績的強隊典範，新添正值巔峰的貝茲、可造之材葛拉特洛，並在本季完成奪冠目標，未來幾年還會持續保有可怕的競爭力。至於雙城盤來前田健太，無非希望「win-now」，因此前田健太拿出「水準以上」表現其實是在預期之內（但「賽揚第二」如此搶眼就稍嫌意料之外了），雙城自從去年勇奪百勝、重返競爭圈後亦動作頻頻，包括重金延攬唐納森（Josh Donaldson）、補強牛棚等，無奈還是無法終止季後賽連敗紀錄。

這只是交易過後的第一個球季，估計前田健太與葛拉特洛的差距在接下來應該會益趨擴大，倘若控制期較長的葛拉特洛能接手終結者、甚至進駐輪值、發揮更多貢獻，那麼道奇在這筆交易無疑較占上風（除非前田健太能更上一層樓），配菜部分因今年小聯盟賽季取消，卡馬戈和萊里無法練功成長，徒增變數。以本季來說，雙城和道奇在這筆交易各擅勝場，但往後的演變還有待觀察。

註：能守一壘和外野的萊里是道奇農場出身（2016年選秀第七輪），2018年經由多茲爾（Brian Dozier）交易案來到雙城，去年在雙城3A出賽33場敲7轟，顯然道奇高層對他還有所關注與熟悉度，才試圖使他「鳳還巢」。