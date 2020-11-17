MLB／曾因違反防疫規定惹議 克里文格要開TJ手術

今年一度因違反防疫規定遭到印地安人隊「冷凍」，投手克里文格（Mike Clevinger）在交易大限前被送往教士，但他因傷未成為教士期望中的爭冠拼圖，球團更在今天宣布，他將進行TJ韌帶置換手術，要到2022年才能重回投手丘。

教士表示，已與克里文格完成兩年1150萬美元合約，涵蓋剩餘的薪資仲裁年限，也同步宣布他將在美國時間周二於辛辛那提動刀。

克里文格在季賽已現傷情，季後賽的唯一登板，只留下1局3保送，當時教士認為他不致走到動刀這一步，仍在今天傳出壞消息。

教士總管普瑞勒（A.J. Preller）表示，克里文格近幾周都在進行治療，但狀況必未好轉，他已諮詢4位手肘專家的意見，「每個人都同意必須動刀，而非再撐一年看看，他也認為手術是最好的選擇了。」

克里文格明年整季報銷，要到2022年才能回歸賽場，教士是否在這筆交易當當了冤大頭？普瑞勒說：「我們做這筆交易時，心裡就是期望連續三年爭冠。」