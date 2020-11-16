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靈魂人物勒梅休將出走 洋基投打補強陷入兩難

聯合新聞網 / tyruschen
洋基二壘手勒梅休拒絕球隊提供的合格報價而成為自由球員，他是今年美聯的打擊王，2016年在洛磯山隊時也曾拿下國聯打擊王，由於他打擊技巧優異，在場上又總是展現強烈的拚勁，恐怕會有不少球隊搶著與他簽下長約。 2020 Topps Archive 球員卡
洋基二壘手勒梅休拒絕球隊提供的合格報價而成為自由球員，他是今年美聯的打擊王，2016年在洛磯山隊時也曾拿下國聯打擊王，由於他打擊技巧優異，在場上又總是展現強烈的拚勁，恐怕會有不少球隊搶著與他簽下長約。 2020 Topps Archive 球員卡

今年對洋基來說原本是近年來最有希望奪冠的一季。一方面去年冬天補來自由球員市場上最大尾的王牌投手——柯爾（Gerrit Cole）後，先發投手、牛棚、打線無一不是一時之選。另一方面兩大強敵太空人與紅襪相繼落馬後，似乎惟有道奇才是他們唯一的對手。賽季一開打洋基也確實聲勢赫赫，前九場比賽就贏了八場瞬即拉出四場勝差，但自此之後勝率卻連五成都不到（25勝26敗）。最後不但眼睜睜看著分區冠軍拱手讓給光芒，季後賽又慘遭這隻團隊薪資只有自己四分之一的對手逆轉淘汰，又一次雷聲大雨點小。

洋基付出了全大聯盟最高的團隊薪資，成果完全不成正比不說，最慘的還是原本可望開出紅盤的門票等收入也因疫情慘遭歸零。今年冬天他們將不再有去年只須鎖定柯爾的餘裕，因為三名先發投手田中將大、派克斯頓（James Paxton）及哈普（J.A. Happ）已全部成為自由球員，雖說派克斯頓總是傷痛纏身、38歲的哈普也早已不復往年身手，但先發投手輪值一下子少了五分之三，而去開韌帶重建手術、最近兩年只出賽三場的塞佛里諾（Luis Severino）明年能先發幾場、身手能恢復幾成都還是未知數。填補先發投手的空缺自然成了總管凱許曼（Brian Cashman）的當務之急。

洋基主戰投手田中將大(左)、哈普(右)和派克斯頓也都成為自由球員，補強先發投手是球隊當務之急。 2020 Topps 球員卡
洋基主戰投手田中將大(左)、哈普(右)和派克斯頓也都成為自由球員，補強先發投手是球隊當務之急。 2020 Topps 球員卡

正當前門先發投手輪值洞開的同時，洋基真正的難題其實是後院失火——野手靈魂人物勒梅休（DJ LeMahieu）也成了自由球員。洋基理所當然地提供合格報價（Qualified Offer）給這位連續兩年MVP票選名列前五的明星二壘手，勒梅休也想當然爾地二話不說予以拒絕。因為比起一年1890萬美元的合格報價，勒梅休即將入袋的將是至少8000萬美元以上的長期合約。

當然，拒絕合格報價並非代表勒梅休完全不打算與洋基再續前緣。畢竟當年可是凱許曼慧眼識英雄，將2016年拿下打擊王後連續兩季成績大退步，又因身在洛磯成績備受質疑的勒梅休帶到紐約，他才得以東山再起進一步成為連兩年獲頒銀棒獎的頂尖二壘手。上一季勒梅休的全壘打26支 、OPS+ 135等成績都是生涯新高，今年又勇奪第二座打擊王，OPS 1.011、OPS+ 177以及戰爭指數（WAR）2.8更全都名列美聯首位。

更重要的是，比起高海拔空氣稀薄的洛磯山，洋基球場更像是勒梅休的「寶地」。去年他的主場OPS高達.977，284個打數轟出多達19發全壘打，反之客場是.818、318個打數只擊出全壘打。今年雖說球季只有短短兩個月，勒梅休主場一條龍的極端傾向更變本加厲——主客場OPS分別是1.265及.759，尤其在洋基球場出賽24場的打擊率高達.423並轟出8發全壘打，客場則「只有」.306外加2支。顯然洋基球場十分適合勒梅休這種反向攻擊的打者，相對地他在找尋新東家時也勢必會考慮到這點——當然，前提是洋基願意端出份量不輸其他球隊的「牛肉」。

在洛磯山高海拔的庫爾斯球場打得好，總是會被認為有「灌水」的成份，但勒梅休轉戰洋基後一樣有極佳的打擊表現。他在主場比賽是黃金等級，在客場至少也有白銀水準。 2020 Topps Bunt
在洛磯山高海拔的庫爾斯球場打得好，總是會被認為有「灌水」的成份，但勒梅休轉戰洋基後一樣有極佳的打擊表現。他在主場比賽是黃金等級，在客場至少也有白銀水準。 2020 Topps Bunt

對洋基來說，勒梅休的重要性不只在於他手上的棒子，而是他那一二三壘都能守的工具人守備。過去在洛磯拿下三屆二壘金手套獎的勒梅休來到紐約後，時常要扮演傷兵累累的洋基內野救火隊。去年他上場了全隊最多的1241.2局，不但充分勝任游擊手葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）離隊、托瑞斯（Gleyber Torres）移防後留下的洋基二壘先發位置，還要幫忙分擔另一位小將安都哈（Miguel Andujar）因傷缺陣的三壘空缺。今年勒梅休照例又是全隊內野手守備局數最多，而且同樣一二三壘「蠟燭三頭燒」。兩年下來攻守俱佳的勒梅休WAR都是全隊最高，說他是洋基真正的靈魂人物絕不為過。

要命的是，在去年毅然決然大灑幣簽下柯爾後，今年洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）不但絕無可能再像去年一樣敞開荷包，勢必還會反其道而行，逼凱許曼想辦法將薪資壓在豪華稅門檻之下。雖說前述幾位主力成為自由球員讓洋基減輕不少負擔，但據估計，下一季以柯爾（年薪3600萬）、選擇不跳出合約的史丹頓（Giancarlo Stanton，2900萬）為首的洋基團隊薪資仍將高達1.7億美元，頂多只有3000萬上下的預算來辦補強先發投手及與勒梅休續約這兩件大事——但光勒梅休的年薪可能就是2000萬起跳。

洋基或許還有能靠已成交易謠言核心的捕手桑契斯（Gary Sanchez，年薪500萬）或成績出色的布局投手布里頓（Zack Britton，1300萬）來擠出更多薪資空間，但眾所周知，今年打擊率只有.147、OPS .618也是生涯新低的桑契斯幾成負資產，而且送走他之後洋基還是得花錢再補一名正捕手。至於布里頓雖連續兩年防禦率低於2，但在疫情造成虧損及未來不確定性的恐怖氣氛下，顯然不會有球隊凱到願意交易一名年薪比許多終結者都高的布局投手。

洋基捕手桑契斯本季表現大幅衰退，很難交易出去，而自由市場上也沒有便宜又大碗的好捕手，洋基恐怕也只能再忍一年。 2020 Topps Archive 球員卡
洋基捕手桑契斯本季表現大幅衰退，很難交易出去，而自由市場上也沒有便宜又大碗的好捕手，洋基恐怕也只能再忍一年。 2020 Topps Archive 球員卡

洋基在凱許曼多年苦心經營下，養出以巨砲賈吉（Aaron Judge）為首，包括桑契斯、托瑞斯、安都哈以及長期被埋沒在小聯盟的弗瑞茲爾（Clint Frazier）等一干足以稱為「賈吉世代」的年輕主將。在這批小將逐步成長的過程中，又屢次不惜重金簽下柯爾、終結者查普曼（Aroldis Chapman）、布里頓等明星投手，甚至演出交易史上最高薪運動員史坦頓（Giancarlo Stanton，後來被楚奧特（Mike Trout）超越）的豪舉。目的無他，就是為了重返90年代由隊長基特（Derek Jeter）領軍的洋基王朝榮光。如今賈吉已年近29，這一班老中青明星球員始終未能效法前賢將冠軍盃捧回紐約，而身陷生涯最低點的桑契斯反倒成了用也不是，交易又嫌可惜的雞肋。就連「不如送走傷痛不斷的賈吉，以其他球員為中心重建」的聲音也已開始浮現。在野手靈魂人物勒梅休、主力先發投手可能全數離去的此時此刻，洋基下一步該何去何從，勢必正讓凱許曼傷透腦筋。

洋基 勒梅休 柯爾 田中將大

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