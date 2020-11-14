日職／羅德輸球面臨背水一戰 陳偉殷15日先發要擋軟銀

日職太平洋聯盟季後賽今天開打，軟銀鷹隊展現問鼎4連霸的氣勢，第六局追平、第八局超前，柳田悠岐單場3安打、包括一發陽春砲，甲斐拓也跑出內野安打送回致勝分，軟銀終場以4：3擊敗羅德隊，只差1勝就將收下「日本一」門票。羅德賽後宣布，由台灣左投陳偉殷扛起第二戰先發，肩負不讓羅德提前放假的任務。

今年洋聯只進行一輪4戰3勝制季後賽，由優勝隊伍軟銀先握1勝、主場優勢，在福岡巨蛋迎接羅德的挑戰，首戰軟銀推出千賀滉大先發，面對羅德美馬學，兩位10勝級投手同場交鋒。

軟銀首局第2到4棒連敲3安打不回分數，攻勢結束在栗原陵矢的雙殺打，給了羅德先聲奪人的機會， 21歲小將安田尚憲第二局敲出兩分砲，幫助羅德先馳得點。

軟銀靠柳田悠岐第四局的陽春砲破蛋，羅德在五局也有回應，田村龍弘先敲二壘打，荻野貴司補上安打、帶有1分打點。

羅德的領先在六局失守，柳田悠岐的安打開啟軟銀另一波攻勢，賈西亞（Yurisbel Garcia）跟進敲安，下一棒推進為二、三壘有人後，羅德換上東條大樹接替投球，迪斯派（Alfredo Despaigne）敲出內野安打，羅德再換唐川侑己登板，因一壘手井上晴哉的失誤再丟掉1分，兩隊戰成3：3。

軟銀在第八局靠2保送和1安打擠成滿壘，甲斐拓也跑出內野安打，送回超前分，羅德九局上的攻勢無功而返，終場就以1分差決勝。

美馬學先發5.1局、失3分（責失2分），千賀滉大7局失3分，都以無關勝敗收場。