MLB／聘用她就是希望失去她 大聯盟主席恭喜伍佩琴

伍佩琴接掌馬林魚隊總管大位，成為史上第一位女性總管，她將離開大聯盟辦公室，這是大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）最期待的「痛失人才」。

馬林魚今天宣布這項人事異動，其實曼弗瑞已提前幾天知道消息，只是一直未動聲色，今天也是直到確認球團發布消息後，才願意受訪談到此事。

曼弗瑞表示，今天消息公布後，她還未與伍佩琴聯繫，最想跟她說的話是「我真的很為妳感到驕傲」。他表示，伍佩琴的成就向所有在棒球圈內工作的男孩和女孩傳遞了一項訊息，「堅持下去，屬於你的機會終會到來。」

伍佩琴從1990年、以不滿22歲的年紀進入白襪隊實習開始，陸續在洋基與道奇擔任過助理總管，從2005年開始面試總管一職開始，經歷過多次失利，2011年起在大聯盟辦公室工作至今，終於52歲生日前夕，收到來自馬林魚的好消息。

曼弗瑞表示，「這對棒壇來說是歷史性的一刻，能擁有一位女性總管，這是不可思議的成就。」曼弗瑞當初聘用伍佩琴時，就是希望有一天能失去她，他笑說這幾年來大聯盟辦公室已被挖走不少人，「因為這些人有和大聯盟辦公室一起工作的經驗，知道我們如何運作。」