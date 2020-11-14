MLB／耕耘30年圓夢 伍佩琴掌管馬林魚成女性第一人

馬林魚隊今天宣布新任總管人選，跨出歷史性的一大步，伍佩琴（Kim Ng）成為大聯盟史上第一位女性、亞裔總管，在這個圈子耕耘30年後，終於走到這個夢寐以求的位置上。

伍佩琴的父親是祖籍廣東的華裔美籍人士，母親則是出生於泰國的華人，她在1990年就進入白襪隊實習，1998年擔任洋基隊助理總管，當時也僅是史上第三位能在大聯盟球隊攀升到這個職位的女性，29歲則為最年輕。

伍佩琴參與過洋基在1998到2000年的三連霸，接下來轉往道奇擔任助理總管，2011年擔任大聯盟辦公室棒球事務部門副總裁至今。

在業界累積30年工作經歷，伍佩琴的制服組資歷完整，也曾多次面試總管職位，從2005年面試道奇總管一職開始，陸續向水手、教士、天使、巨人等隊遞出履歷，但都未能脫穎而出，直到今天馬林魚以新聞稿頒布這項人事異動，寫下大聯盟史上頭一遭。

即將在17日滿52歲的伍佩琴表示，「我在多年前以實習生的身分進入大聯盟，現在能作為總管帶領馬林魚，這是我生涯的一大榮耀。」她期待在南佛州建立一支有前瞻性、講求團隊、具有創意的隊伍。

伍佩琴具有洋基三連霸班底，當年就與現任馬林魚CEO的基特（Derek Jeter）熟識，基特也在新聞稿中歡迎新任總管的到來，「我們很期待伍佩琴，能將她的豐富知識與冠軍等級經驗帶到這支球隊。」

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）當年聘請伍佩琴擔任助理總管，也透過新聞稿祝福伍佩琴，並相信她可以在這個位置上勝任愉快，「從我認識她以來，就知道這是她的夢想，她將以沉著的態度與傑出的能力，為馬林魚帶來廣大的經驗與有架構性的知識。」