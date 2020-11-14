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MLB／首位球隊女總管 華裔伍佩琴主掌馬林魚

中央社 / 洛杉磯13日專電
首位球隊女總管，華裔伍佩琴主掌馬林魚。 美聯社
首位球隊女總管，華裔伍佩琴主掌馬林魚。 美聯社

邁阿密馬林魚隊今天宣布，任命有華裔背景的伍佩琴（Kim Ng）擔任球團總經理，成為美國職棒大聯盟（MLB）百年歷史以來，首次出現由女性擔任球團領隊一職。

馬林魚隊宣布，伍佩琴不僅是大聯盟30支隊伍中，掌管球隊的最高女性管理階層，更是北美四大男性職業運動隊伍當中唯一的女性經理人。

球團總經理（general manager）主掌球隊人事、規劃陣容、選秀交易，一如男星布萊德彼特（BradPitt）在電影「魔球」（Moneyball）當中飾演的角色。

51歲的伍佩琴除了是大聯盟首位女性總經理，也是首位亞裔出身的球隊總管。父親是華裔、母親泰國裔，她18年前與台灣首名大聯盟球員陳金鋒曾共事於道奇隊。

伍佩琴在美國棒球產業有30年經驗，比起馬林魚隊這支年輕球隊存在的時間還久。她1990年入行在芝加哥白襪擔任實習生時，馬林魚隊還沒創立。

伍佩琴曾任職紐約洋基、洛杉磯道奇和大聯盟主席辦公室。在洋基期間，球隊8次打進季後賽、6度聯盟冠軍賽和3次世界大賽。

伍佩琴透過聲明表示：「當我踏進這行的時候，女性帶領一支大聯盟球隊似乎是不可能的事，但我下定決心追求這個目標。現在我的目標是為邁阿密帶來冠軍。」

前洋基球星、馬林魚隊執行長吉特（Derek Jeter）在聲明中指出：「我謹代表球團主要老闆薛曼（Bruce Sherman）與其他所有權持有者，期待伍佩琴為馬林魚隊帶來豐富見識與冠軍等級的經驗。」

伍佩琴1998年任職於洋基隊，以29歲的年齡成為大聯盟最年輕的總經理助理。

2002年伍佩琴轉任洛杉磯道奇隊的副總裁兼總經理助理。當年「台灣巨砲」陳金鋒升上大聯盟，道奇隊在主場舉辦記者會，伍佩琴以球團管理階層的身分出席。

馬林魚近年戰績慘澹，前兩季分別吞了98敗、105敗，但今年在縮短球季上演鹹魚翻身的大驚奇，成為國家聯盟首支「前一年敗場破百，隔年卻能打進季後賽」的球隊。

馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）本週獲頒國家聯盟的年度最佳總教練。

大聯盟

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