MLB／成績普普卻獲MVP選票 美媒記者坦承投錯人

大聯盟今天公布最大獎項年度MVP得主，勇士弗里曼（Freddie Freeman）與白襪阿布瑞尤（Jose Abreu）分別獲選並不讓人意外，不過名單公布後，本季表現普通的小熊後援投手泰普拉（Ryan Tepera）竟然也獲得一張選票，經《NBC Sports》追查後，原來是有人投錯票了！

泰普拉本季從藍鳥轉戰小熊，出賽21場全是後援，拿下1勝2負與3個中繼點，投了20.2局被打17安丟9分，防禦率3.92，整體成績並不起眼，算不上是勝利組牛棚，結果卻拿到一張1分選票，與國聯新人王得主威廉斯（Devin Williams）並列國聯MVP票選第18名。

外界相當好奇到底是誰投給泰普拉，最終結果揭曉，《聖路易郵訊報》高齡74歲的記者漢默（Rick Hummel）向《NBC Sports》表示，是自己選錯人了！

事實上漢默真正屬意的人選是國民隊的透納（Trea Turner），由於大聯盟近年來已取消手寫票單、改以網頁投票，他在下拉選單中不小心選到名字同為T開頭的泰普拉，而在看到開票結果後他才意識到自己犯了錯。

以透納本季打擊率0.355外帶12轟，OPS也高達0.982，確實獲得不少人青睞，最終也在榜單中名列第七。不過由於他落後第六的歐蘇納不少分數，少了漢默這一票並不會改變結果。漢默表示他下次一定會更仔細檢查，畢竟他已投了40幾年，這樣的低級錯誤實在太不應該了。