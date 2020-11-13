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MLB／助白襪轟進季後賽 阿布瑞尤收獲美聯MVP
白襪隊相隔12年再次打進季後賽，功臣之一的一壘手阿布瑞尤（Jose Abreu）也帶走美聯最有價值球員獎項作為紀念，成為史上第28位拿過MVP以及新人王的球員。
33歲的阿布瑞尤今年球季敲出60分打點、148壘打數都是大聯盟第一，19轟排第二，而76支安打、6成17長打率則是美聯第一，3成17打擊率排第四。
阿布瑞尤曾在2014年拿下美聯新人王，今天成為白襪隊史第四位美聯MVP得主，前有「重傷害」湯瑪斯（Frank Thomas）、艾倫（Dick Allen）以及福克斯（Nellie Fox）。
阿布瑞尤獲得30張第一名選票中的21張，另外8張第二名、1張第三名選票，第二名的印地安人三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）獲得8張第一名，第三名的洋基隊二壘手勒梅休（DJ LeMahieu）則有一張第一。
拿下美聯塞揚獎的印地安人隊投手畢柏（Shane Bieber）排第四，把天使隊強打楚奧特（Mike Trout）擠到第五，這也是楚奧特生涯自從2012年拿下新人王後，第一次在MVP票選掉到第四名以外。
José Abreu AKA #MVPito. pic.twitter.com/EMN80kjEO6— MLB (@MLB) November 12, 2020
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