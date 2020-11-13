MLB／染疫康復後「加倍奉還」 勇士弗里曼拿下國聯MVP

勇士隊一壘手弗里曼（Freddie Freeman）走過染疫陰影，依然在今年球季繳出高檔表現，擊敗貝茲（Mookie Betts）、馬恰多（Manny Machado）等強敵，獲選今年國聯最有價值球員。

弗里曼在7月初曾染上新冠肺炎，一度發燒到40度，只能不斷為自己禱告，向上帝祈求「拜託別帶走我，我還沒準備好」，缺席整個夏訓，最終順利在7月下旬開打前回到球場。

31歲的弗里曼健康歸隊，也打滿60場比賽，整季打擊率3成41，另有13轟、53分打點，23支二壘打及51分得分則是大聯盟最佳，幫助勇士隊打進季後賽。

弗里曼拿下生涯首座MVP，也是勇士隊第6人，前一位是1999年的瓊斯（Chipper Jones），弗里曼獲得30張第一名選票中的28張，另加2張第二名。

另名強力競爭者，道奇隊貝茲獲得2張第一名選票，貝茲曾在2018年拿下美聯MVP，今年雖有2成92打擊率、16轟、39分打點，不過無緣成為史上第二位拿下兩聯盟MVP的球員；教士隊馬恰多3成04打擊率、16轟、47分打點的成績排第三。