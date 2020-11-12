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MLB／拒絕合格報價 史布林格、勒梅、瑞爾穆托休投入FA

中央社 / 紐約11日綜合外電報導
太空人隊史布林格決定投入自由球員市場。 美聯社
太空人隊史布林格決定投入自由球員市場。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB舊金山巨人右投高斯曼、紐約大都會史卓曼今天接受1890萬美元的合格報價續留原隊，但「春天哥」史布林格、勒梅休等3名球員選擇拒絕，將投入自由市場。

休士頓太空人外野手史布林格（George Springer）、費城費城人當家捕手瑞爾穆托（J. T. Realmuto）以及紐約洋基二壘手勒梅休（DJ LeMahieu）都拒絕合格報價，將在自由市場追求更豐厚且更長期的合約。

同為29歲的高斯曼（Kevin Gausman）和史卓曼（Marcus Stroman）接受合格報價後，將續留原隊至少1個球季，他們仍可和球隊洽談更長合約。

高斯曼生涯前7個球季效力過巴爾的摩金鶯、亞特蘭大勇士和辛辛那提紅人，上季改披巨人戰袍，交出3勝3敗、防禦率3.62的成績單。他生涯203次出賽，其中164次先發，戰績50勝66敗，防禦率4.26。

紐約大都會在2019年7月交易大限前從多倫多藍鳥交易來的史卓曼，生涯至今出賽146場，其中140場先發，戰績51勝47敗，防禦率3.76。

而選擇拒絕合格報價的球員，包括31歲的「春天哥」史布林格，攻守俱佳的他料將成為自由市場最炙手可熱的外野手之一，他效力太空人至今7個球季，貢獻174支全壘打、458分打點，3次入選明星賽，不過已表態不想再回太空人。

費城人捕手瑞爾穆托投身自由市場。 法新社
費城人捕手瑞爾穆托投身自由市場。 法新社

29歲的瑞爾穆托（J. T. Realmuto）2度入選明星賽，過去2季在費城人交出2成73打擊率、36支全壘打和115分打點成績。他進入大聯盟7個球季共效力過邁阿密馬林魚以及費城人隊，生涯打擊率2成78，有95轟與358分打點。

美聯打擊王勒梅休成為自由球員。 路透社
美聯打擊王勒梅休成為自由球員。 路透社

選擇拒絕合格報價的，還有本季進入美國聯盟最有價值球員（MVP）決選名單的勒梅休，現年32歲的他上季以3成64打擊率傲視全聯盟，上壘率高達4成21，還有10轟以及27分打點。

勒梅休上季在MVP票選勇奪第4，身價可望水漲船高，超越2019年1月和洋基簽下的2400萬美元2年合約。

費城人

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