快訊

與日相熱線 拜登：釣魚台列嶼適用美日安保條約第五條

國家隊又出包！「健康天使」偷跑擴產能 販售未經許可口罩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／包辦所有第一選票 「三冠王」畢柏奪美聯塞揚獎

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
印地安人投手「三冠王」畢柏以囊括所有第一名選票之姿，拿下今年美聯塞揚獎，不僅創下隊史紀錄，更是2000年以來第9位包辦第一名選票的第9人。 截圖自大聯盟官方推特
印地安人投手「三冠王」畢柏以囊括所有第一名選票之姿，拿下今年美聯塞揚獎，不僅創下隊史紀錄，更是2000年以來第9位包辦第一名選票的第9人。 截圖自大聯盟官方推特

印地安人隊投手畢柏（Shane Bieber）以囊括所有第一名選票之姿，拿下今年美聯塞揚獎，不僅創下隊史紀錄，更是2000年以來第9位包辦第一名選票的第9人。

身為今年大聯盟投手三冠王，畢柏8勝、122次三振、防禦率1.63的成績，在無論美聯、國聯都排第一，上一次辦到此事的已是2006年雙城隊的桑塔納（Johan Santana），畢柏要拿下美聯塞揚獎不是問題，唯一問題是能否包辦所有第一名選票。

畢柏最終獲得全部30張第一名選票（總分210分），這是繼2014年國聯克蕭（Clayton Kershaw）後第一人，美聯上一次則是2011年的韋蘭德（Justin Verlander）。

美聯另兩位亞洲投手只能競爭第二，雙城隊前田健太拿下18張第二名選票最多，總分92分排第二，藍鳥隊柳賢振則是4張第二名選票、51分排第三。

25歲的畢柏是印地安人隊史最年輕的塞揚獎得主，今年也創下多項隊史紀錄，122次三振是隊史投手前12次先發最多，大聯盟排第六，且這12場先發都至少8K，也打破隊史開季紀錄，過去最長是連9場。

雙城 大聯盟

延伸閱讀

MLB／擊敗達比修與狄葛隆 包爾獲國聯塞揚獎成紅人第一人

MLB／禁賽一年就回鍋紅襪 柯拉：不希望被當成勵志故事

MLB／克服傷兵潮奪最佳教頭 凱許忘不了第6戰調度

MLB／疫情中奪最佳教頭 馬丁利：110天沒見家人

相關新聞

頂級游擊手林多上交易桌 最可能被換到哪隊？

這次大聯盟休賽季最受矚目的話題，肯定少不了頂級游擊手林多（Francisco Lindor）的動向。 11月14日就要滿27歲的林多，是大聯盟過去六年來最優異的游擊手之一，不僅防守能力如當初球探

柯拉被開除後又回鍋紅襪 到底有什麼內幕？

先說個八卦，紅襪隊宣布柯拉回鍋當總教練的時間，剛好在拜登贏得賓州消息傳出的半小時後，所以有一說，認為紅襪隊刻意選在此時公布，就是要趁此避開媒體大肆報導，以免大家開罵。 在我上一篇文章『兩大作弊教

MLB／擊敗達比修與狄葛隆 包爾獲國聯塞揚獎成紅人第一人

大聯盟今天公布國聯塞揚獎得主，包爾（Trevor Bauer）成為紅人隊史第一位獲此榮耀的球員，不過今年季後他已成為自由...

MLB／包辦所有第一選票 「三冠王」畢柏奪美聯塞揚獎

印地安人隊投手畢柏（Shane Bieber）以囊括所有第一名選票之姿，拿下今年美聯塞揚獎，不僅創下隊史紀錄，更是200...

MLB／禁賽一年就回鍋紅襪 柯拉：不希望被當成勵志故事

剛結束一年禁賽，紅襪隊就再度找回前教頭柯拉（Alex Cora）執教，引起外界不少爭議，柯拉今日在記者會上坦言，回到球界...

MLB／克服傷兵潮奪最佳教頭 凱許忘不了第6戰調度

經過兩年在美聯最佳總教練票選中陪榜，光芒隊凱許（Kevin Cash）今年總於一舉得獎，不僅帶隊拿下暌違10年的分區冠軍...

MLB／疫情中奪最佳教頭 馬丁利：110天沒見家人

去年帶隊吞下105敗的苦澀，馬林魚隊總教練馬丁利（Don Mattingly）仍難忘，今年在新冠肺炎疫情下比賽，卻打出3...

MLB／領軍光芒打進世界大賽 凱許成美聯年度最佳總教練

凱許上季率已5年不知季後賽滋味的光芒重返榮耀，今年在持續有傷兵困擾的情況下，靠靈活的調度讓球隊勝率寫下新猷，並一路打進世...

MLB／率馬林魚闖季後賽 馬丁利獲選國聯年度最佳教練

連10年勝率不到5成，去年還吞下105敗的馬林魚，本季還因疫情關係開季30人名單有19人不克出賽，但馬丁利硬是率隊站上國...

MLB／一朗之後 水手又有新人王

整季沒有任何1場先發，也沒任何救援點進袋，釀酒人隊投手威廉斯在最不起眼的牛棚裡，獲得選票青睞，拿到國聯年度新人王，寫下空...

MLB／成偷暗號代罪羔羊 前太空人總經理狀告球隊

前太空人總經理魯諾在球隊陷入「偷暗號」醜聞後遭開除，他因此控告球隊違約，並稱自己成為「代罪羔羊」是球隊為了省下2200萬...

執法不公+勞資衝突 大聯盟危機不斷前途堪憂

多災多難的2020年大聯盟賽季趕在美國肺炎疫情再攀新高前結束，相信不論是大聯盟官方、虧了一屁股的球隊老闆以及號稱「冒生命危險」上場打球的球員們都鬆了一口氣。僅僅打了三個月的「短期盃賽」冠軍純度有多純，

熱門新聞

NBA／柯瑞揪勇士隊友私下練球 林書豪也在行列中

中職／24人符合自由球員資格 周思齊、林智勝受注目

NBA／艾佛森宣告黑球衣回歸 西蒙斯親自操刀設計致敬

NBA／靠發展聯盟發跡 卡盧索強調心態調適造就成功

中職／是否成為自由球員？周思齊：還沒走出傷痛

NBA／數支爭冠隊伍對自己感興趣？ 丁威迪發推特求解

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。