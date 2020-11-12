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MLB／包辦所有第一選票 「三冠王」畢柏奪美聯塞揚獎
印地安人隊投手畢柏（Shane Bieber）以囊括所有第一名選票之姿，拿下今年美聯塞揚獎，不僅創下隊史紀錄，更是2000年以來第9位包辦第一名選票的第9人。
身為今年大聯盟投手三冠王，畢柏8勝、122次三振、防禦率1.63的成績，在無論美聯、國聯都排第一，上一次辦到此事的已是2006年雙城隊的桑塔納（Johan Santana），畢柏要拿下美聯塞揚獎不是問題，唯一問題是能否包辦所有第一名選票。
畢柏最終獲得全部30張第一名選票（總分210分），這是繼2014年國聯克蕭（Clayton Kershaw）後第一人，美聯上一次則是2011年的韋蘭德（Justin Verlander）。
美聯另兩位亞洲投手只能競爭第二，雙城隊前田健太拿下18張第二名選票最多，總分92分排第二，藍鳥隊柳賢振則是4張第二名選票、51分排第三。
25歲的畢柏是印地安人隊史最年輕的塞揚獎得主，今年也創下多項隊史紀錄，122次三振是隊史投手前12次先發最多，大聯盟排第六，且這12場先發都至少8K，也打破隊史開季紀錄，過去最長是連9場。
No brainer. pic.twitter.com/1PTekrbCCn— MLB (@MLB) November 11, 2020
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