MLB／擊敗達比修與狄葛隆 包爾獲國聯塞揚獎成紅人第一人

大聯盟今天公布國聯塞揚獎得主，包爾（Trevor Bauer）成為紅人隊史第一位獲此榮耀的球員，不過今年季後他已成為自由球員，能否繼續為紅人效力仍屬未知。

國聯塞揚獎競爭激烈，包爾在球季尾聲逐漸脫穎而出，最終在塞揚獎票選中，獲得30張第一名選票中的27張，以總分201分擊敗小熊隊的達比修有（123分）、大都會隊的狄葛隆（Jacob deGrom，89分）。

包爾今年戰績5勝4敗，有多項數據排名國聯第一，包括防禦率1.73、被打擊率1成59、被上壘率0.79、2次完投完封，而100次三振排第二，且整年僅有17次保送。

最令人印象深刻是在9月底球隊爭取季後賽之際，包爾僅休3天再先發，對釀酒人投出8局失1分、12次三振的好投，大大提升拿下塞揚獎的機率。

這是包爾生涯首座塞揚獎，2018年他曾在票選中並列第六，去年在三方交易時來到紅人隊，在紅人隊適應期表現不算理想，戰績2勝5敗，防禦率6.39，今年成績大幅提升。