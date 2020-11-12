頂級游擊手林多上交易桌 最可能被換到哪隊？

這次大聯盟休賽季最受矚目的話題，肯定少不了頂級游擊手林多（Francisco Lindor）的動向。

11月14日就要滿27歲的林多，是大聯盟過去六年來最優異的游擊手之一，不僅防守能力如當初球探預期的那般出色，他的打擊穩定性跟長程砲火更是出乎意料地強悍，綜合下來，他從2015年菜鳥年起累積至今的勝場貢獻值WAR達到28.4（Baseball Reference版本），在全聯盟所有同期選手中能排在第六，僅次於楚奧特（Mike Trout）、貝茲（Mookie Betts）、亞瑞納多（Nolan Arenado）、高史密特（Paul Goldschmidt）、馬查多（Manny Machado）等人，稱得上是近年來全聯盟前10強的球員。

隨著時間遞嬗，當年那個挾著高評價和期待的超級新秀，儼然已成為大聯盟的大咖球星，而他累積的服務年資，也已經非常接近達標自由球員的資格。目前林多在大聯盟已累積超過五年年資，換言之，他打完明年球季之後，就可取得自由球員資格。下個球季，林多仍然會在球隊的支配之下，並且保有繼續申請薪資仲裁的權利，外界預估他明年的薪資會來到1750萬到2150萬美金的水準。

雖然說林多現屬的球隊印地安人，明年仍保有留住他的權利，可這並不代表他們會把他留下。媒體市場偏小、團隊薪資向來不優渥、經營模式以精明撙節聞名的印地安人，儘管近年有透露想跟著這位農場自產的超級巨星締結延長約，但自從今年春天談判破局後，就再也沒有重啟談判的動作。

林多曾在受訪時談到，希望能夠得到合理的合約條件待遇，若以今年七月貝茲跟道奇簽下的12年三億6500萬美金合約，作為一個參考，年紀跟貝茲相仿、價值落差約一個層級的林多，應該也會想要一張三億美金左右的延長約。不過，林多在過去的訪談中已暗示，印地安人從沒向他提過達到三億美金的延長約報價。

道奇外野手貝茲領了2700萬美元的高薪又拿到第二個冠軍戒指，林多的成績、年齡都跟他相近，一定會想拿貝茲當榜樣。 歐新社資料照片

事實上，要印地安人祭出這麼大張的延長約，似乎是一件近乎天方夜譚的事，畢竟印地安人隊史上最大張的合約，不過是三年前跟安卡納西翁（Edwin Encarnacion）簽下的三年6000萬美金合約。提出總額很高的複數年合約，本來就不是印地安人喜歡做、或有能力做的一件事。

也因為如此，對於印地安人來說，若要從林多在成為自由球員前的這一年，榨取出最大的價值，他們有三條路可以選：

第一，讓林多留在球隊，希望他能在經過今年的小低潮後（今年林多打擊三圍的各項數字，都寫下生涯新低），明年打出佳績，帶領球隊打進季後賽，然後讓他在球季結束後走人。不過這選項在明年難度會提高，因為美聯中區的整體戰力和競爭性正不斷提升中，雙城、白襪都不是好惹的對手，而進入重建期尾聲的老虎，可能也會在明年有所進展，所以讓林多續拚一年、並且在季末讓他直接成為自由球員的做法，風險蠻大的，印地安人很有可能打不進季後賽。萬一印地安人沒打進季後賽，他們就等於什麼都沒得到，從球隊陣容的長遠發展來看，亦不是件好事。

第二，讓林多留在球隊，等到明年交易大限其他球隊有迫切補強需求時，再把他交易掉。不過會有這個選項，通常代表印地安人明年在交易大限前，就覺得自己已經沒有競爭力，才會想把林多在交易大限前送走。此外，到時候林多只剩兩個月的球隊控制權，就會成為自由球員，印地安人能換到的交易包裹和條件一定不會太好。

第三，今年休賽季就把他交易掉。目前看來，這選項是印地安人隊最有可能選擇的一條路，因為這能讓他們以「一整年的林多」來向各隊兜售，賣相會好很多，也比較有斡旋談判、爭取更好條件的空間。另外，如此操作，也比較符合歷年來印地安人操作農場自產出色球員的方式：避免砸大錢留人，趁他們還有高交易價值時，把他們送走，換取新秀包裹，不斷做滾動式的重整球隊陣容，以達到「保持低團隊薪資、卻還是能長保陣容競爭力」的效果。

印地安人明年想在美聯中區出線雖然不是沒有機會，但難度即將越來越高，因此留住林多或是趁他賣相好時交易出去，都會是印地安人高層痛苦的決定。 歐新社資料照片

若印地安人選擇第三個選項，那接續下來會有兩個問題（事實上，已經有媒體披露，印地安人已經向其他隊表示有意送走林多的意向）。第一，今年新冠肺炎疫情衝擊大聯盟產業，後續的餘波效應會有多大、會怎麼影響球員的薪資跟待遇條件，現階段沒有人說得準。比較有把握的是，由於今年各隊在營運上都遭受不同程度的損失，因此大多數老闆勢必會勒緊褲帶，更重視用便宜的年輕球員來打造明年的陣容，進一步降低砸大錢或砸優質新秀包裹換取即戰力的可能。

除此之外，也要考量這些球隊究竟有沒有意願跟財力，在明年林多成為自由球員前，跟他談延長約，因為照理來說，林多應該會想循貝茲的模式，被交易到新球隊後，就跟新東家簽延長約，長久地待在新的球隊，也獲得較多的保障。有能力也有意願在明年季末跟林多談延長約的隊伍，應該會在跟印地安人談交易時，展現更大的積極度。

第二個問題是，被擺上交易桌的林多，會有哪些球隊對他有興趣，或是比較有可能真的交易他？筆者看了一些美國媒體的整理，排除掉那些明顯沒有游擊手缺、打線缺、不太可能負擔林多明年薪資的隊伍，最後篩選出四支比較有可能促成這筆交易的球隊：大都會、天使、洋基、紅人。

大都會在富爸爸寇罕（Steve Cohen）入主後，成為今年休賽季最有可能大撒幣、大撒資源補強的隊伍之一。雖然他們目前主要缺的是捕手、投手，但不排除寇罕會為了宣示球隊即將改變的決心，找來一個超級巨星、大幅提高球隊的話題度與星度。籌碼方面，他們可以把年輕的游擊手吉曼尼茲（Andres Gimenez）、羅薩李歐（Amed Rosario），搭配其他野手，去做談判，不無談成交易的可能。

天使的主力游擊手西蒙斯（Andrelton Simmons）已經離隊成為自由球員，這讓他們內野出現了補強的空間。儘管乍看之下，天使對於投手的需求，高於他們對內野手的需求，但能補進林多這種等級的游擊手，跟同樣是大咖球星的瑞登（Anthony Rendon）組成三游的黃金搭配，想像起來還是很誘人。天使隊比較大的疑慮是，他們有沒有足夠的新秀包裹，來讓印地安人感到滿意？

洋基是資深大聯盟記者維杜齊（Tom Verducci）認為，蠻適合林多加入的球隊。即便洋基在游擊區已經有托瑞斯（Gleyber Torres）坐鎮，但維杜齊覺得比起托瑞斯，林多仍然是一個升級，而且左右開弓的林多也能稍微平衡一下洋基打線太傾右的狀況。若洋基能用托瑞斯加上安杜哈（Miguel Andujar）或佛萊澤（Clint Frazier）去跟印地安人談，應該有機會換到林多。至於後續談延長約，洋基也有足夠銀彈去把林多以「貝茲模式」留下來。

洋基有本錢拿出大砲游擊手托瑞斯加其他新秀去換林多，林多未來也能拿到更高的薪水與更好的奪冠機會。 歐新社資料照片

紅人方面，他們有很大的游擊手需求，而且他們也在球隊戰力向上進步、希望尋求進一步突破的道路上。可是無論從球隊財力和農場新秀素質來看，紅人都處在劣勢。如果紅人想要把他們今年的明星投手包爾（Trevor Bauer，球季結束後成為自由球員）留下來，那他們可能就沒辦法負擔林多的薪水，也沒辦法跟林多在之後談延長合約。另外，紅人農場潛力股的吸引人程度並不高，這也將左右他們和印地安人談成交易的可能。

接下來就看有沒有球隊、或是哪支球隊會真的有所動作，出手把林多盤來，為這次休賽季的球員市場投下一枚震撼彈了。