MLB／禁賽一年就回鍋紅襪 柯拉：不希望被當成勵志故事

剛結束一年禁賽，紅襪隊就再度找回前教頭柯拉（Alex Cora）執教，引起外界不少爭議，柯拉今日在記者會上坦言，回到球界的速度超乎自己預期，但也強調自己未將太空人作弊的那一套方式帶到紅襪。

紅襪隊在今年球季爆發太空人偷暗號弊案後，將涉及其中的柯拉開除，由首席教練羅尼克（Ron Roenicke）接任，不料今年球季後未與羅尼克續約，並在日前宣布柯拉將重掌兵符，與他簽下2年合約並帶有2023、2024年的球隊選擇權。

曾是太空人隊首席教練的柯拉表示，自己對於在太空人隊作弊事件中扮演的角色感到抱歉，「我因此在家待了一年，今年發生的事情都是我活該，我並不感到光榮，但到頭來我也接受了該有的懲罰」。

至於自己當時是否知道太空人做的事是錯的？柯拉僅表示，自己不願談論2017年的細節，不過當時球隊做的事情並不正確，而他也瞭解作弊案的標籤會一直跟著自己，「我不希望被當成一個復出的勵志故事」。

柯拉在2018年曾帶領紅襪隊打出108勝，並在季後賽接連擊敗洋基、太空人、道奇，拿下世界大賽冠軍，接下來要重新帶隊找回競爭力，他表示，今年以球迷視角看球隊，確實感覺掙扎，也希望有機會再次帶領球隊走出困境。