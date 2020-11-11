快訊

美領地大選嚴重出包 選後一周發現上百包未點選票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／禁賽一年就回鍋紅襪 柯拉：不希望被當成勵志故事

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
柯拉坦言回到球界的速度超乎自己預期，但也強調自己未將太空人作弊的那一套方式帶到紅襪。 美聯社
柯拉坦言回到球界的速度超乎自己預期，但也強調自己未將太空人作弊的那一套方式帶到紅襪。 美聯社

剛結束一年禁賽，紅襪隊就再度找回前教頭柯拉（Alex Cora）執教，引起外界不少爭議，柯拉今日在記者會上坦言，回到球界的速度超乎自己預期，但也強調自己未將太空人作弊的那一套方式帶到紅襪。

紅襪隊在今年球季爆發太空人偷暗號弊案後，將涉及其中的柯拉開除，由首席教練羅尼克（Ron Roenicke）接任，不料今年球季後未與羅尼克續約，並在日前宣布柯拉將重掌兵符，與他簽下2年合約並帶有2023、2024年的球隊選擇權。

曾是太空人隊首席教練的柯拉表示，自己對於在太空人隊作弊事件中扮演的角色感到抱歉，「我因此在家待了一年，今年發生的事情都是我活該，我並不感到光榮，但到頭來我也接受了該有的懲罰」。

至於自己當時是否知道太空人做的事是錯的？柯拉僅表示，自己不願談論2017年的細節，不過當時球隊做的事情並不正確，而他也瞭解作弊案的標籤會一直跟著自己，「我不希望被當成一個復出的勵志故事」。

柯拉在2018年曾帶領紅襪隊打出108勝，並在季後賽接連擊敗洋基、太空人、道奇，拿下世界大賽冠軍，接下來要重新帶隊找回競爭力，他表示，今年以球迷視角看球隊，確實感覺掙扎，也希望有機會再次帶領球隊走出困境。

紅襪 尼克

延伸閱讀

MLB／疫情中奪最佳教頭 馬丁利：110天沒見家人

MLB／領軍光芒打進世界大賽 凱許成美聯年度最佳總教練

MLB／偷暗號禁賽一年 紅襪仍找回前教頭柯拉掌兵符

MLB／紅襪簽回9人沒有林子偉 4台將成自由球員

相關新聞

MLB／禁賽一年就回鍋紅襪 柯拉：不希望被當成勵志故事

剛結束一年禁賽，紅襪隊就再度找回前教頭柯拉（Alex Cora）執教，引起外界不少爭議，柯拉今日在記者會上坦言，回到球界...

MLB／克服傷兵潮奪最佳教頭 凱許忘不了第6戰調度

經過兩年在美聯最佳總教練票選中陪榜，光芒隊凱許（Kevin Cash）今年總於一舉得獎，不僅帶隊拿下暌違10年的分區冠軍...

MLB／疫情中奪最佳教頭 馬丁利：110天沒見家人

去年帶隊吞下105敗的苦澀，馬林魚隊總教練馬丁利（Don Mattingly）仍難忘，今年在新冠肺炎疫情下比賽，卻打出3...

MLB／領軍光芒打進世界大賽 凱許成美聯年度最佳總教練

凱許上季率已5年不知季後賽滋味的光芒重返榮耀，今年在持續有傷兵困擾的情況下，靠靈活的調度讓球隊勝率寫下新猷，並一路打進世...

MLB／率馬林魚闖季後賽 馬丁利獲選國聯年度最佳教練

連10年勝率不到5成，去年還吞下105敗的馬林魚，本季還因疫情關係開季30人名單有19人不克出賽，但馬丁利硬是率隊站上國...

MLB／一朗之後 水手又有新人王

整季沒有任何1場先發，也沒任何救援點進袋，釀酒人隊投手威廉斯在最不起眼的牛棚裡，獲得選票青睞，拿到國聯年度新人王，寫下空...

MLB／成偷暗號代罪羔羊 前太空人總經理狀告球隊

前太空人總經理魯諾在球隊陷入「偷暗號」醜聞後遭開除，他因此控告球隊違約，並稱自己成為「代罪羔羊」是球隊為了省下2200萬...

MLB／最不起眼的關鍵 威廉斯牛棚出頭天獲國聯新人王

身為後援投手，在釀酒人陣中的定位並非終結者，威廉斯以最不起眼的牛棚投手角色出發，卻展現鬼神般的宰制力，在搶下國聯年度最佳...

MLB／水手相隔19年產美聯新人王 路易斯全票勝出

大聯盟個人獎本周開獎，今天公布年度新人王，美聯由水手隊外野手路易斯（Kyle Lewis）全票勝出，國聯則由釀酒人投手威...

執法不公+勞資衝突 大聯盟危機不斷前途堪憂

多災多難的2020年大聯盟賽季趕在美國肺炎疫情再攀新高前結束，相信不論是大聯盟官方、虧了一屁股的球隊老闆以及號稱「冒生命危險」上場打球的球員們都鬆了一口氣。僅僅打了三個月的「短期盃賽」冠軍純度有多純，

不只阿羅薩雷納 回顧季後賽一戰成名的恐怖新人

世界大賽已結束一週，儘管光芒隊沒能奪冠，但陣中怪物新人阿羅薩雷納(Randy Arozarena)的超神表現相信還是讓人意猶未盡。除了今年的阿羅薩雷納之外，過去也有幾位在季後賽一戰成名的恐怖新人，他們

大聯盟五大自由球員 史普林格排第一

大聯盟自由球員市場已經開跑。雖然今年受到新冠肺炎疫情影響，球員市場的熱絡度和球員的價碼行情，都可能有所下降，但對於位列自由球員價值榜前幾名的頂級自由球員來說，遭受的衝擊相對來講就沒有這麼大。因此，眾人

熱門新聞

NBA／柯瑞揪勇士隊友私下練球 林書豪也在行列中

田中馬被踢爆找人代跑 冠軍女選手今稱「跑身體健康」

中職／年度最佳美技 頒給「影帝」林哲瑄

中職／7年6度爭冠 兄弟建軍方向還是值得肯定

NBA／首款簽名鞋等了11年 林書豪自豪發售不到1天售罄

中職／獅隊三帥包辦最佳九人外野手 締造史上第一次

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。