MLB／克服傷兵潮奪最佳教頭 凱許忘不了第6戰調度

經過兩年在美聯最佳總教練票選中陪榜，光芒隊凱許（Kevin Cash）今年總於一舉得獎，不僅帶隊拿下暌違10年的分區冠軍，還一路打進世界大賽，雖然季後賽表現不在投票範圍中，但談到換投爭議，凱許坦言自己常常想到這件事。

2018、2019年凱許在票選中都排第三，今年拿下30張第一名選票中的22張，以總分126分拿下生涯首座美聯最佳總教練獎，凱許認為這獎項屬於團隊，「不過這對我個人也有很大意義，這個獎一年只頒給兩個人，代表領先不少人，這給了我鼓勵。」

光芒隊今年打得不容易，9月時曾有多達13名傷兵，卻能在最終打出40勝20敗的佳績，並在美聯東區拿下分區冠軍，凱許坦言，自己一度懷疑，光芒隊有沒有辦法度過傷兵潮。

結果光芒隊不僅撐過去，在凱許靈活的投手調度下，12名球員拿下救援成功，平大聯盟紀錄，團隊防禦率3.56更排到大聯盟第3名，並且在季後賽一路擊敗洋基、太空人等強隊，直到世界大賽第6戰才輸給道奇。

凱許在第六戰以1：0領先時，將僅投5.1局的先發投手史奈爾（Blake Snell）換下，間接導致輸球，這個調度事後飽受批評，凱許也說，球季結束後自己每一天都在回想，「如果能重來，我還是會做一樣決定，只希望有不同結果」。

凱許認為，重點在於球員今年的表現，「我願意回答任何問題，不過我希望球員知道這支球隊有多特別，我們今年戰績全大聯盟第二佳，我不希望第六戰的決定奪走了球員一整年的成就」。