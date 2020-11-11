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MLB／疫情中奪最佳教頭 馬丁利：110天沒見家人

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
馬丁利獲選國聯年度教頭獎時，不忘感謝球員還有他們家人的付出，自曝本季有110天沒見到家人。 截圖自大聯盟官方推特
馬丁利獲選國聯年度教頭獎時，不忘感謝球員還有他們家人的付出，自曝本季有110天沒見到家人。 截圖自大聯盟官方推特

去年帶隊吞下105敗的苦澀，馬林魚隊總教練馬丁利（Don Mattingly）仍難忘，今年在新冠肺炎疫情下比賽，卻打出31勝29敗的成績，馬丁利獲選國聯年度教頭獎時，不忘感謝球員還有他們家人的付出，「我自己就有110天沒見到家人」。

馬丁利在美國棒球作家協會的30張第一名選票中拿到20張，總分124分排第一，第二名則為教士隊丁格勒（Jayce Tingler），總計71分，小熊隊羅斯（David Ross）以總計25分名列第三。

馬丁利表示：「我認為這個獎項是個團隊獎項，一個球團的獎項，因為職員、球員都參與其中，過去幾年球隊有點不順，現在看起來開始走出低谷了。」

這是馬林魚隊自2009年後勝率首次超過5成，並率領馬林魚在2003年後再次闖入季後賽，馬丁利的執教成果，獲得生涯首次年度最佳教練獎，加上球員時期在1985年拿下美聯最有價值球員，也是史上第五位拿過此兩項大獎的教頭。

今年對馬林魚隊來說，困難的是，球季初爆發大規模染疫潮，有18名球員確診，不僅人員大更替，停賽1周也導致後續賽程更緊湊。

馬丁利卻能讓球隊保持戰力，他表示：「當我回顧這一季，我想到這些人們付出的代價，像是我家裡的太太的5歲小孩，我有110天沒看到他們了。」

馬丁 馬林魚 小熊隊

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