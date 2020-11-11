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MLB／率馬林魚闖季後賽 馬丁利獲選國聯年度最佳教練

中央社 / 邁阿密10日綜合外電報導
馬林魚克服開季疫情困境闖進季後賽，教頭馬丁利獲選為國聯年度最佳總教練。 法新社
馬林魚克服開季疫情困境闖進季後賽，教頭馬丁利獲選為國聯年度最佳總教練。 法新社

連10年勝率不到5成，去年還吞下105敗的馬林魚，本季還因疫情關係開季30人名單有19人不克出賽，但馬丁利硬是率隊站上國聯東區第2闖進季後賽，獲選為國聯年度最佳總教練。

美國職棒大聯盟MLB今天公布年度最佳總教練獎得主，邁阿密馬林魚的馬丁利（Don Mattingly）擊敗聖地牙哥教士的丁格勒（Jayce Tingler）、芝加哥小熊的羅斯（David Ross）等人，獲選為國家聯盟年度最佳總教練。

馬丁利是馬林魚隊史上獲得此獎的第3人，其他兩人分別是2006年的吉拉迪（Joe Girardi）、2003年的麥考伊（Jack McKeon）。

MLB今年賽季因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，讓賽程縮減為每隊僅打60場，約一般賽季1/3的規模，馬林魚更是受疫情影響的「重災戶」。因為馬林魚在開季之初爆發群聚感染，30人名單中有18人因此被放進傷兵名單，另有1人因擔心疫情，自行選擇不參加本季的比賽。

戰力出現嚴重缺口，已經連16年不知道季後賽滋味，連續10個球季勝率不到5成，去年還吞下105敗（另有57勝）的馬林魚，面臨在47天內得打49場比賽的困境。但在馬丁利的運籌帷幄之下，馬林魚硬是打出31勝29敗，國聯東區第2的成績，繼2003年後再度闖進季後賽。

在國聯外卡系列賽，名列國聯季後賽第6種子的馬林魚，還以2比0橫掃例行賽國聯中區龍頭、國聯季後賽第3種子的小熊，直到國聯分區系列賽才不敵例行賽國聯東區龍頭、國聯季後賽第2種子的亞特蘭大勇士，結束今年的「驚奇之旅」。

球員時期曾在1985年獲選年度最有價值球員（MVP）的馬丁利，如今再獲年度最佳總教練獎，是繼羅賓遜（Frank Robinson）、貝勒（Don Baylor）、吉布生（Kirk Gibson）、托瑞（Joe Torre）之後的史上第5人。

馬丁

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