中職／年度最佳美技 頒給「影帝」林哲瑄

由球迷票選產生的「Nice Play 特獎」，總決選在昨天結束，結果並不令人意外，富邦悍將隊林哲瑄演出「影帝級」的沒收全壘打美技，以44.83%得票率擊敗其他入選者，榮獲2020年度最佳美技獎。

這記本季最佳美技出現在10月16日台南球場，悍將隊在客場出戰統一獅隊，六局下、兩隊2：2平手時，潘傑楷打向中外野全壘打牆，林哲瑄躍起接球後一臉淡然，轉播單位都已上全壘打字卡，潘傑楷以為敲出超前陽春砲，繞完四個壘包才發現，球在林哲瑄手套裡。

慢動作鏡頭證明，這球確實準確進入林哲瑄的手套裡，而他事後也解釋，因為前陣子剛挨了頭部觸身球，希望讓自己保持冷靜，所以沒表現出太大情緒。

這技美技也躍上大聯盟官網和各大美國主流運動網站，稱林哲瑄「騙倒了全場」，文中也介紹他曾在紅襪上過大聯盟。