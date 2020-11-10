聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／年度最佳美技 頒給「影帝」林哲瑄
由球迷票選產生的「Nice Play 特獎」，總決選在昨天結束，結果並不令人意外，富邦悍將隊林哲瑄演出「影帝級」的沒收全壘打美技，以44.83%得票率擊敗其他入選者，榮獲2020年度最佳美技獎。
這記本季最佳美技出現在10月16日台南球場，悍將隊在客場出戰統一獅隊，六局下、兩隊2：2平手時，潘傑楷打向中外野全壘打牆，林哲瑄躍起接球後一臉淡然，轉播單位都已上全壘打字卡，潘傑楷以為敲出超前陽春砲，繞完四個壘包才發現，球在林哲瑄手套裡。
慢動作鏡頭證明，這球確實準確進入林哲瑄的手套裡，而他事後也解釋，因為前陣子剛挨了頭部觸身球，希望讓自己保持冷靜，所以沒表現出太大情緒。
這技美技也躍上大聯盟官網和各大美國主流運動網站，稱林哲瑄「騙倒了全場」，文中也介紹他曾在紅襪上過大聯盟。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言