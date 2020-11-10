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MLB／最不起眼的關鍵 威廉斯牛棚出頭天獲國聯新人王

中央社 / 密爾瓦基9日綜合外電報導
釀酒人威廉斯獲國聯新人王。 美聯社
釀酒人威廉斯獲國聯新人王。 美聯社

身為後援投手，在釀酒人陣中的定位並非終結者，威廉斯以最不起眼的牛棚投手角色出發，卻展現鬼神般的宰制力，在搶下國聯年度最佳救援投手獎後，今天再獲新人王肯定。

美國職棒大聯盟MLB今天公布年度最佳新人獎得主，密爾瓦基釀酒人右投威廉斯（Devin Williams）擊敗費城費城人三壘手波姆（Alec Bohm）、聖地牙哥教士游擊手克朗尼沃斯（Jake Cronenworth），成為今年國家聯盟的年度最佳新秀。

26歲的威廉斯2013年被釀酒人在選秀會第2輪、總順位第54順位選上，2017年開刀治療手肘傷勢且整季報銷，隔年重返球場。2019年首次站上大聯盟舞台，以後援為主的威廉斯，出賽13場，投13.2局，保有競爭本季新人王的資格，上季戰績0勝0敗0救援2中繼，防禦率3.95。

今年因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，MLB賽季縮減為每隊只打60場比賽的規模，本季仍舊擔任牛棚投手的威廉斯，出賽22場投27局，賞給對手53次三振，只送出9個保送，僅被擊出1支全壘打的8支安打，丟掉4分中只有1分自責分，有4勝1敗0救援9中繼的成績，被打擊率不到1成，防禦率低到0.33，展現極佳的壓制力。

威廉斯繳出鬼神般的數據，即便因為定位的問題，整季沒有任何救援成功的紀錄，但上個月仍從已經2連霸的隊友海德（Josh Hader）手中，搶下國聯年度最佳救援投手獎，成為大聯盟史上第1位獲獎的菜鳥，他也是整季沒有任何救援成功紀錄卻能獲獎的史上第1人。

威廉斯今天再獲國聯年度最佳新秀獎，是2007年的布勞恩（Ryan Braun）後，釀酒人再次有選手獲得這項殊榮；也是繼2011年亞特蘭大勇士的終結者金布羅（Craig Kimbrel）後，再次由後援投手獲得國聯新人王肯定。威廉斯也是史上第1個整季不曾先發，且完全沒有救援成功進帳，卻能獲得新人王肯定的選手。

威廉斯 釀酒人 大聯盟

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