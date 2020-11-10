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MLB／水手相隔19年產美聯新人王 路易斯全票勝出

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
路易斯全票獲選為新人王。 美聯社
路易斯全票獲選為新人王。 美聯社

大聯盟個人獎本周開獎，今天公布年度新人王，美聯由水手隊外野手路易斯（Kyle Lewis）全票勝出，國聯則由釀酒人投手威廉斯（Devin Williams）出線，相隔9年再由後援投手獲獎，更是相隔21年由不是定位終結者的後援投手掄元。

路易斯拿到全部的30張第一名選票，獲得壓倒性勝利，擊敗來自白襪隊的羅伯特（Luis Robert），他在58場出賽繳出2成62打擊率、11發全壘打、跑回37分、34次保送，在外野守備也出現多次沒收全壘打的美技。

路易斯為水手在2016年選秀的首輪指名，在縮水賽季搶下年度最佳新人，也讓水手隊史相隔19年再產出新人王，當年得主正是傳奇球星鈴木一朗。

國聯的廝殺激烈許多，威廉斯共拿到14張第一名選票、總分95分，擊敗同樣拿到74分的費城人隊波姆（Alec Bohm）、教士隊柯朗沃斯（Jake Cronenworth）。

威廉斯為釀酒人隊史第三位拿下新人王的球員，上一位以後援投手身分獲獎的人，已是2011年效力勇士的金布洛爾（Craig Kimbrel），他當年共奪46次救援成功，開啟在救援王的4連霸，而前一位不是定位終結者的後援投手奪獎，更要追溯到1999年威廉森（Scott Williamson）。

威廉斯本季出賽22場、27局，拿下4勝、9中繼成功，防禦率只有0.33、被打擊率0.090，K/9值為17.7次三振，各項超狂數據，讓他成功以相對不起眼的牛棚角色出線獲獎。

威廉斯 水手

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