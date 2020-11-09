張育成談關懷盃難忘張泰山 預計110年1月赴美備戰

旅美印地安人隊野手張育成今天出席關懷盃棒球賽記者會，他難忘小時候關懷盃受張泰山指導，此次首度以教練身分參與很新鮮；張育成預計明年1月赴美展開訓練，「先準備好身體」。

關懷盃棒球賽預計19日至22日在台東舉行，今天開賽記者會上秀出張育成與效力富邦悍將隊的哥哥張進德過去打關懷盃時期的照片。張育成笑說，小時候打關懷盃看到前輩們都是偶像的感覺，印象最深刻的是受到退役球星張泰山的指導。

張育成此次首度以教練身分參加關懷盃，他笑說，難得有機會參與回饋、也覺得很新鮮，被問起準備要指導小球員什麼，他表示觀念最重要，球技放一邊，現階段最重要的是讓小球員快樂打球，也勉勵小球員「享受當下」。

張育成先前被美職大聯盟官網報導預測，有機會以工具人身分被放入明年開季名單，張育成表示，沒有特別注意這個消息，現階段先準備好身體，調整去年不足的地方，也希望心理素質可以強化，等待消息、迎接之後的球季。

張育成今年喜迎兒子出生、當起奶爸，他表示，預計明年1月赴美備戰新球季，至於會不會把家人、兒子帶到美國要看疫情狀況，「我是怕孤單的人，希望家人可以陪伴在身邊」。