MLB／偷暗號禁賽一年 紅襪仍找回前教頭柯拉掌兵符

美國職棒大聯盟波士頓紅襪隊本季戰績淒慘，為重整旗鼓，球團高層決定找回兩年前帶領球隊奪冠、年初因涉及休士頓太空人隊偷暗號醜聞而離隊並遭禁賽的前總教練柯拉。

大聯盟官網今天率先披露柯拉（Alex Cora）將回鍋紅襪掌兵符，紅襪球團於美東時間下午5時證實這項消息。

45歲的柯拉曾以球員身分在大聯盟征戰14季，2007年隨紅襪拿到世界冠軍。2018年賽季，他以菜鳥教頭之姿帶領紅襪打出108勝54敗的隊史最佳戰績，季後賽一路過關斬將，奪得15年內第4座、也是隊史第9座世界冠軍。

今年1月，大聯盟公布太空人2017年賽季涉嫌用科技手法偷對手暗號的調查結果，提到時任太空人板凳教練的柯拉「積極參與」，促使紅襪與柯拉解約。大聯盟4月宣布柯拉遭禁賽一季處分。

少了柯拉帶隊的紅襪失去強隊本色，在因2019冠狀病毒疾病縮短的例行賽季，以24勝36敗在美國聯盟東區墊底，接替柯拉的倫尼基（Ron Roenicke）季末丟掉兵符。

隨著世界大賽10月27日結束，柯拉禁賽期滿，紅襪高層上週飛往波多黎各與柯拉會面，態勢逐漸明朗，柯拉從9名高層面試過的人選中脫穎而出。

柯拉與紅襪高層關係良好，也深受波士頓球迷與柏格茨（Xander Bogaerts）、羅德里格斯（EduardoRodriguez）等陣中主將愛戴，加上兩年前才帶領紅襪拿下世界冠軍，都是有利他回鍋帶隊的因素。

柯拉回鍋紅襪消息曝光後，本季因2019冠狀病毒疾病引起心肌炎缺陣的左投羅德里格斯在推特發文標註柯拉，附上戴墨鏡微笑與強壯二頭肌的表情符號。

不過，柯拉再掌兵符面臨諸多挑戰，包括紅襪培養的巨星貝茲（Mookie Betts）已轉戰洛杉磯道奇隊，王牌投手塞爾（Chris Sale）接受手肘韌帶重建手術後仍在復健，球團如不砸錢招兵買馬，紅襪先發投手戰力依舊堪慮。