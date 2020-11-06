MLB／就是要省錢！ 印地安人確定開賣林多

根據《USA TODAY Sports》資深記者奈丁格（Bob Nightengale）報導，印地安人已通知各隊，正式將明星游擊手林多(Francisco Lindor)放上交易桌，預計開季前他就會告別克里夫蘭。

印地安人日前選擇讓渡本季美聯救援王漢德(Brad Hand)，被譏連100萬美元買斷費也想省，後續也不執行一壘手C.山塔那(Carlos Santana)與替補外野手D.山塔納(Domingo Santana)下季合約，而從去年冬天就陷入交易傳聞的林多，也終於被擺上交易桌，鐵了心要省錢重組。

事實上印地安人去年差點就將林多送至道奇，換回同是游擊手的席格(Corey Seager)，不過因道奇想加碼而破局。考量林多最後一次薪資仲裁年薪可望來到2000萬美元，且2021球季就將成為自由球員，印地安人選擇現在脫手並不讓人意外。

儘管林多曾表態願續留，季後被問到印地安人是否有錢能留住他時曾表示，「當然！這可是一支億萬球隊。」但自2017年拒絕1億美元的延長合約後，他就未和球隊有過正式協商

印地安人近幾年致力於壓低團隊薪資，從2018年的1億3400萬美元、2019的1億2000萬美元到今年的9600萬美元(若球季未縮水)，都低於聯盟平均。在此政策下，球團除了交易林多外沒有別的選擇，重點是他的下家會哪裡、又會換回甚麼資產？

奈丁格在報導中指出，日前才由億萬富翁柯漢(Steve Cohen)手買下的大都會隊成為林多最潛在的買家。這位拿過新人王且4度入選全明星的游擊手，鮮明的個人風格與精湛的球技都非常適合紐約這座大城市。另外洋基、天使和藍鳥隊都是潛在的交易對象。

當然這些球隊也能夠等到2021休賽季再做出決定，屆時太空人的柯瑞亞(Carlos Correa)、小熊的貝茲(Javier Baez)與洛磯的史托瑞(Trevor Story)等聯盟頂級游擊手都將成為自由身。