2020大聯盟銀棒獎 完整得獎名單

洛杉磯道奇以四勝二敗在2020年的世界大賽中擊敗坦帕灣光芒，成為新科世界大賽冠軍，隊史睽違32年好不容易再嚐到登頂的滋味。這個系列賽充滿各種高潮迭起、你來我往的情節，讓所有關注的球迷看得好不興奮，也有

2020-10-29 07:00