快訊

太膠著！拜登在喬治亞州猛追 川普在賓州領先縮小到0.4％

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／28歲拿8座銀棒獎 天使楚奧特史上第一人

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大聯盟銀棒獎出爐，天使隊楚奧特（Mike Trout）生涯第8次獲獎。 截圖自天使官方推特
大聯盟銀棒獎出爐，天使隊楚奧特（Mike Trout）生涯第8次獲獎。 截圖自天使官方推特

大聯盟今天公布銀棒獎得獎名單，新一代眾砲部隊勇士隊有四人獲獎最多，天使隊楚奧特（Mike Trout）生涯第8次獲獎，追上曼尼（Manny Ramirez）並列外野手史上第二多，28歲就拿下8座則是史上第一人，也是史上最年輕。

勇士隊去年3人獲獎也是最多，今年弗里曼（Freddie Freeman）、亞古納（Ronald Acuna Jr.）、歐蘇納（Marcell Ozuna）都是生涯第二次獲獎，達諾德（Travis d’Arnaud）則是新成員。

楚奧特今年繳出17轟、46分打點的成績，生涯第8次拿下銀棒獎，次數與曼尼並列第二，但距離第一名還有些差距，邦茲（Barry Bonds）曾拿下12座外野手銀棒獎。

大聯盟銀棒獎出爐，天使隊楚奧特（Mike Trout）生涯第8次獲獎，追上曼尼（Manny Ramirez）並列外野手史上第二多。 截圖自大聯盟官方粉絲團
大聯盟銀棒獎出爐，天使隊楚奧特（Mike Trout）生涯第8次獲獎，追上曼尼（Manny Ramirez）並列外野手史上第二多。 截圖自大聯盟官方粉絲團

2020年大聯盟銀棒獎得獎名單

2020年美國聯盟銀棒獎得主
位置
球員
所屬球隊
打擊率
全壘打
打點
得獎次數
去年得主
DH
克魯茲
明尼蘇達雙城
0.303
16
33
4
克魯茲(雙城)
捕手
培瑞茲
堪薩斯皇家
0.333
11
32
3
蓋佛(雙城)
一壘
阿布瑞尤
芝加哥白襪
0.317
19
60
3
桑塔納(印地安人)
二壘
勒梅休
紐約洋基
0.364
10
27
2
勒梅休(洋基)
三壘
拉米瑞茲
克里夫蘭印地安人
0.292
17
46
3
布萊格曼(太空人)
游擊
安德森
芝加哥白襪
0.322
10
21
1
波賈茲(紅襪)
外野
楚奧特
洛杉磯天使
0.271
17
46
8(3連霸)
楚奧特(天使)
外野
赫南德茲
多倫多藍鳥
0.289
16
34
1
史布林格(太空人)
外野
希曼尼茲
芝加哥白襪
0.296
14
41
1
貝茲(紅襪)

2020年國家聯盟銀棒獎得主
位置
球員
所屬球隊
打擊率
全壘打
打點
得獎次數
去年得主
DH
歐蘇納
亞特蘭大勇士
0.338
18
56
2
葛蘭基(響尾蛇)
捕手
達諾德
亞特蘭大勇士
0.321
9
34
1
瑞爾穆托(費城人)
一壘
弗里曼
亞特蘭大勇士
0.341
13
53
2(2連霸)
弗里曼(勇士)
二壘
索拉諾
舊金山巨人
0.326
3
29
1
奧比斯(勇士)
三壘
馬恰多
聖地牙哥教士
0.304
16
47
1
瑞登(國民)
游擊
塔提斯
聖地牙哥教士
0.277
17
45
1
史托瑞(洛磯)
外野
索托
華盛頓國民
0.351
13
37
1
亞古納(勇士)
外野
貝茲
洛杉磯道奇
0.292
16
39
4(3連霸、國聯首次)
貝林格(道奇)
外野
亞古納
亞特蘭大勇士
0.250
14
29
2(2連霸)
葉力奇(釀酒人)

勇士 楚奧特

延伸閱讀

克蕭苦盡甘來終圓夢 眾多球星仍一冠難求

MLB／光芒隊阿羅薩雷納季後賽9轟 大聯盟新紀錄

MLB／光芒超強新人 阿羅薩雷納一棒締造三紀錄

MLB／布勒6局10K率道奇要回領先 阿羅薩雷納紀錄轟無用

相關新聞

MLB／28歲拿8座銀棒獎 天使楚奧特史上第一人

大聯盟今天公布銀棒獎得獎名單，新一代眾砲部隊勇士隊有四人獲獎最多，天使隊楚奧特（Mike Trout）生涯第8次獲獎，追...

2020大聯盟銀棒獎 完整得獎名單

大聯盟今天公布銀棒獎得獎名單，新一代眾砲部隊勇士隊有四人獲獎最多，也有多達8人是生涯首次獲選。

不只阿羅薩雷納 回顧季後賽一戰成名的恐怖新人

世界大賽已結束一週，儘管光芒隊沒能奪冠，但陣中怪物新人阿羅薩雷納(Randy Arozarena)的超神表現相信還是讓人意猶未盡。除了今年的阿羅薩雷納之外，過去也有幾位在季後賽一戰成名的恐怖新人，他們

大聯盟五大自由球員 史普林格排第一

大聯盟自由球員市場已經開跑。雖然今年受到新冠肺炎疫情影響，球員市場的熱絡度和球員的價碼行情，都可能有所下降，但對於位列自由球員價值榜前幾名的頂級自由球員來說，遭受的衝擊相對來講就沒有這麼大。因此，眾人

MLB／金手套獎公布 11人首次獲選、貝茲跨聯盟5連霸

大聯盟今天公布金手套獎得主名單，採取純數據考量，造就11人生涯首次獲選金手套，不過洛磯隊亞瑞納多（Nolan Arena...

從觸身球王到控球大師 老將摩頓下季可望百勝

正如流傳甚廣的名言：「人生沒有如果，只有後果和結果」，儘管世界大賽已經落幕，不能重來或倒轉，但自己依然替坦帕灣光芒隊感到可惜，因為在兩軍交手前，我便認為：若是戰線能夠拉到第七場，光芒隊的勝算會較大，一

克蕭苦盡甘來終圓夢 眾多球星仍一冠難求

動盪不安的大聯盟賽季終於在上週畫下句點。休賽季補進貝茲（Mookie Betts），一舉成為爭冠最大熱門也是最凱豪門的道奇拿到的這座冠軍雖說因為賽季縮水、許多球員因疫情退賽等因素，在許多人眼裡看來純度

道奇終結32年冠軍荒只是小巫 還有等了72年球隊待解渴

2020大聯盟賽季就在道奇後援投手烏力亞斯(Julio Urias)一記再見三振中劃下休止符。近五季三度打進世界大賽的道奇，終於在2020年如願拿下睽違32年冠軍；距上一次奪冠年代，仍舊是由歐馬力家族

光芒換下史奈爾有理 錯的是換上不對的投手

洛杉磯道奇以四勝二敗在2020年的世界大賽中擊敗坦帕灣光芒，成為新科世界大賽冠軍，隊史睽違32年好不容易再嚐到登頂的滋味。這個系列賽充滿各種高潮迭起、你來我往的情節，讓所有關注的球迷看得好不興奮，也有

兩大作弊教頭重掌兵符？ 別說不可能

老虎隊總經理亞維拉（Al Avila）在尋求下任總教練時，出現兩個意外的人選。這兩人都有冠軍戒指，又都是很能和球員溝通的年輕教頭。對，那就是太空人隊太鼓達人事件的中心人物，辛區（A.J. Hinch）

貧戶與大戶的終極對決 世界大賽誰奪冠都讓人滿意

不管今年美國職棒大聯盟最後的世界大賽冠軍是坦帕灣光芒隊？還是洛杉磯道奇隊？在這辛苦的2020年，這場世界大賽系列戰和整體大聯盟季後賽的精采程度更勝美國大選，最後能夠順利走完，也算是對棒球迷一點慰藉和鼓

真正實踐魔球理論 光芒隊打出大驚奇

有時候，現實狀況會反映好萊塢電影就是一場戲，並不是真的人生！即使真人真事改編，那個主角也可能選錯舞台，或者說是選錯球隊，我說的是魔球（Moneyball）這齣暢銷原著，昔日邀大牌明星布萊德彼特（Bra

熱門新聞

NBA／2007年險換來布萊恩 庫班：被威斯特阻止了

中職／布雷克126球9局完封 獅隊擊敗兄弟續命

現場重現／19年前獅隊3勝1敗被象隊逆轉 憤怒獅迷砸車洩憤

中職／總冠軍今晚第五戰 台中市府廣場加碼直播

中職／布雷克完封勝當救世主 餅總：不一定是告別秀

中職／江坤宇想搭擋 陳江和心動了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。