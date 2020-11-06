MLB／28歲拿8座銀棒獎 天使楚奧特史上第一人

大聯盟今天公布銀棒獎得獎名單，新一代眾砲部隊勇士隊有四人獲獎最多，天使隊楚奧特（Mike Trout）生涯第8次獲獎，追上曼尼（Manny Ramirez）並列外野手史上第二多，28歲就拿下8座則是史上第一人，也是史上最年輕。

勇士隊去年3人獲獎也是最多，今年弗里曼（Freddie Freeman）、亞古納（Ronald Acuna Jr.）、歐蘇納（Marcell Ozuna）都是生涯第二次獲獎，達諾德（Travis d’Arnaud）則是新成員。

楚奧特今年繳出17轟、46分打點的成績，生涯第8次拿下銀棒獎，次數與曼尼並列第二，但距離第一名還有些差距，邦茲（Barry Bonds）曾拿下12座外野手銀棒獎。

大聯盟銀棒獎出爐，天使隊楚奧特（Mike Trout）生涯第8次獲獎，追上曼尼（Manny Ramirez）並列外野手史上第二多。 截圖自大聯盟官方粉絲團

2020年大聯盟銀棒獎得獎名單

2020年美國聯盟銀棒獎得主 位置 球員 所屬球隊 打擊率 全壘打 打點 得獎次數 去年得主 DH 克魯茲 明尼蘇達雙城 0.303 16 33 4 克魯茲(雙城) 捕手 培瑞茲 堪薩斯皇家 0.333 11 32 3 蓋佛(雙城) 一壘 阿布瑞尤 芝加哥白襪 0.317 19 60 3 桑塔納(印地安人) 二壘 勒梅休 紐約洋基 0.364 10 27 2 勒梅休(洋基) 三壘 拉米瑞茲 克里夫蘭印地安人 0.292 17 46 3 布萊格曼(太空人) 游擊 安德森 芝加哥白襪 0.322 10 21 1 波賈茲(紅襪) 外野 楚奧特 洛杉磯天使 0.271 17 46 8(3連霸) 楚奧特(天使) 外野 赫南德茲 多倫多藍鳥 0.289 16 34 1 史布林格(太空人) 外野 希曼尼茲 芝加哥白襪 0.296 14 41 1 貝茲(紅襪)