MLB／28歲拿8座銀棒獎 天使楚奧特史上第一人
大聯盟今天公布銀棒獎得獎名單，新一代眾砲部隊勇士隊有四人獲獎最多，天使隊楚奧特（Mike Trout）生涯第8次獲獎，追上曼尼（Manny Ramirez）並列外野手史上第二多，28歲就拿下8座則是史上第一人，也是史上最年輕。
勇士隊去年3人獲獎也是最多，今年弗里曼（Freddie Freeman）、亞古納（Ronald Acuna Jr.）、歐蘇納（Marcell Ozuna）都是生涯第二次獲獎，達諾德（Travis d’Arnaud）則是新成員。
楚奧特今年繳出17轟、46分打點的成績，生涯第8次拿下銀棒獎，次數與曼尼並列第二，但距離第一名還有些差距，邦茲（Barry Bonds）曾拿下12座外野手銀棒獎。
2020年大聯盟銀棒獎得獎名單
2020年美國聯盟銀棒獎得主
位置
球員
所屬球隊
打擊率
全壘打
打點
得獎次數
去年得主
DH
克魯茲
明尼蘇達雙城
0.303
16
33
4
克魯茲(雙城)
捕手
培瑞茲
堪薩斯皇家
0.333
11
32
3
蓋佛(雙城)
一壘
阿布瑞尤
芝加哥白襪
0.317
19
60
3
桑塔納(印地安人)
二壘
勒梅休
紐約洋基
0.364
10
27
2
勒梅休(洋基)
三壘
拉米瑞茲
克里夫蘭印地安人
0.292
17
46
3
布萊格曼(太空人)
游擊
安德森
芝加哥白襪
0.322
10
21
1
波賈茲(紅襪)
外野
楚奧特
洛杉磯天使
0.271
17
46
8(3連霸)
楚奧特(天使)
外野
赫南德茲
多倫多藍鳥
0.289
16
34
1
史布林格(太空人)
外野
芝加哥白襪
0.296
14
41
1
貝茲(紅襪)
2020年國家聯盟銀棒獎得主
位置
球員
所屬球隊
打擊率
全壘打
打點
得獎次數
去年得主
DH
歐蘇納
亞特蘭大勇士
0.338
18
56
2
葛蘭基(響尾蛇)
捕手
達諾德
亞特蘭大勇士
0.321
9
34
1
瑞爾穆托(費城人)
一壘
弗里曼
亞特蘭大勇士
0.341
13
53
2(2連霸)
弗里曼(勇士)
二壘
索拉諾
舊金山巨人
0.326
3
29
1
奧比斯(勇士)
三壘
馬恰多
聖地牙哥教士
0.304
16
47
1
瑞登(國民)
游擊
塔提斯
聖地牙哥教士
0.277
17
45
1
史托瑞(洛磯)
外野
索托
華盛頓國民
0.351
13
37
1
亞古納(勇士)
外野
貝茲
洛杉磯道奇
0.292
16
39
4(3連霸、國聯首次)
貝林格(道奇)
外野
亞古納
亞特蘭大勇士
0.250
14
29
2(2連霸)
葉力奇(釀酒人)
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