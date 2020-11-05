大聯盟五大自由球員 史普林格排第一

大聯盟自由球員市場已經開跑。雖然今年受到新冠肺炎疫情影響，球員市場的熱絡度和球員的價碼行情，都可能有所下降，但對於位列自由球員價值榜前幾名的頂級自由球員來說，遭受的衝擊相對來講就沒有這麼大。因此，眾人在大聯盟休賽季之初、自由球員市場剛起跑的階段，最感到好奇的點就是，哪些球員屬於「頂級自由球員」？而這些自由球員為什麼能被視為頂級、他們在市場上的合約行情又大概會是如何呢？

筆者參考美國運動網站《運動員》（The Athletic）專欄作家洛爾（Keith Law）的今年40大自由球員名單，並截選其中的前五名，帶大家認識一下在美國專家眼中，今年最具價值、最可能獲得高薪長約的自由球員是哪五人。

第五名 歐蘇納（Marcell Ozuna）／外野手／30歲

外野手歐蘇納-本季年薪1800萬美元。 歐新社資料照片

歐蘇納在今年年初跟勇士隊簽下的一年1800萬美金合約，最後證明對雙方來說都是最好的決定。歐蘇納打出職業生涯最佳的一季，而如此優異的成績單，使得歐蘇納在今年沒有太多頂級打者的自由球員市場中，更顯耀眼。雖然歐蘇納今年的場內球安打率（BABIP）偏高，達到.391，之後不太可能再複製那麼高的數字，但他今年也在保送和長打火力上，獲得長足的進步，而這兩個項目的進展，都會提高他的市場行情，因為那會提高球隊對他的信心，認為他未來即便打擊率下降，仍能繳出不錯的上壘率和長程砲火。

洛爾對歐蘇納打擊火力的進步深具信心，相信他能持續打出明星級的火力輸出，未來年產30轟、百打點、.900以上的攻擊指數，應不成問題。挾著今年突破性的發揮和表現，歐蘇納應能獲得很不錯的高年薪複數年合約。

第四名 史卓曼（Marcus Stroman）／右投手／30歲

先發投手史卓曼-本季年薪1200萬美元。 歐新社資料照片

史卓曼自2019年的小腿肌撕裂傷後，就沒有再投過球了。今年本來有機會傷癒復出，卻又因為新冠肺炎疫情，使他決定放棄2020賽季。不過當史卓曼健康地在場上投球時，就是全大聯盟最佳的滾地球投手之一，擁有出色的控球能力和沉重球質，打者不容易從他手中擊出全壘打。

史卓曼主要的球路武器是伸卡球和滑球，佐以卡特球和變速球增加配球多樣性，如此的投球型態，跟他過去大學時期以四縫線速球和曲球為主的模式，很不一樣。面對右打者時，史卓曼會提高滑球使用量，試圖製造揮棒落空；面對左打時，他會以伸卡球、卡特球為主，滑球、變速球為輔，因為他的卡特球在對付左打時，比較容易製造揮空。

自2014年上大聯盟至今，史卓曼遭遇過前十字韌帶撕裂傷、肩膀疲勞、手指水泡問題、小腿肌撕裂傷，因此僅累積三個30場先發以上的賽季，續航力和傷病疑慮，會是造成他行情降低的因素。即便如此，洛爾仍預期他能拿到年薪2000萬美金以上、長度落在四到五年的大約。

第三名 包爾（Trevor Bauer）／右投手／30歲

先發投手包爾-本季年薪1750萬美元。 美聯社資料照片

包爾是大聯盟2020年最佳的先發投手之一，近三年他就有兩季投出足以競爭塞揚獎的投球內容。雖然2019年他的保送量大增，也被打出比較多全壘打，但他今年又繳出高水準的成績單。

一直以來，包爾都不斷嘗試調整球種、新增球路、優化配球策略，根據大聯盟進階數據系統Statcast的資料，包爾今年有六種球路，其中卡特球的使用量比往年來得高，而這球路也是他最有威力的一種，對手揮棒落空率達到42％。這顆卡特球最厲害之處在於，它擁有跟他滑球和曲球一樣快的轉速，但球速卻比滑球快上約五英里，因此打者更容易受到混淆、更不容易保持好的擊球節奏。包爾投球生涯的一大問題是控球穩定性不夠好，他上大聯盟之後的九年，只有成績最好的兩年（2018和2020年）的好球率在百分之63（大約是大聯盟平均）以上。

包爾古靈精怪、偶爾脫序暴走的行徑，是他的一大特色，雖然應該不會構成阻礙球隊簽下他的太大阻力，但仍然會讓部分總管覺得若簽下他，需要花更多心思跟他溝通、和諧相處。洛爾認為，假如包爾沒有真的簽下一年或兩年的合約（包爾近年來宣稱他不一定要簽長約，也會考慮極高薪的短約），他會是本休賽季獲得最大張自由球員合約的投手。

第二名 瑞爾穆托（J.T. Realmuto）／捕手／30歲

捕手瑞爾穆托-本季年薪1000萬美元。 路透資料照片

物以稀為貴，身為一名非常罕見、打得好、守得好、運動能力又不錯的捕手，瑞爾穆托絕對是今年市場上最炙手可熱的補強選項之一。高中時期守游擊為主的瑞爾穆托，被馬林魚改造成捕手後，優質運動能力沒有受太大的影響，而捕手的任務也難不倒他，接球、擋球、偷好球、抓盜壘的能力，都至少有聯盟平均的水準。

當然，別忘了瑞爾穆托的最大賣點：高超的打擊實力。他的打擊是當今大聯盟所有捕手當中最好的之一，從2018年開始，他整體的進攻火力（從加權上壘率wOBA和標準化加權得分創造wRC+來看）算得上是全聯盟捕手的第三名，僅次於葛蘭道爾（Yasmani Grandal）和桑契斯（Gary Sanchez）。即便如此，瑞爾穆托的隱憂是年紀和身體磨耗：他明年三月就會滿30歲，而且生涯在大小聯盟合計已經接了逼近9000局，所以長期來看，跟他簽複數年合約的傷病風險算蠻大的，不過這可能也是瑞爾穆托唯一值得挑剔之處。

第一名 史普林格（George Springer）／外野手／31歲

這次的自由球員市場，沒有哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado）等這種A咖中的A咖，所以前太空人外野手史普林格，看起來像是所有自由球員野手當中，最值得投資、未來表現最令人感到有信心的球員。

被台灣球迷冠上「春天哥」暱稱的史普林格，雖然已經年過31，但其運動能力仍為這屆自由球員中最佳者，而且長年打擊表現穩定，近兩年的平均攻擊指數更維持在.953的高檔。史普林格具備很好的選球功力，在2020年繳出生涯最低的三振率，而且無論是快速火球還是慢速變化球，他都能有效掌握。防守方面，史普林格已經證明他是兼具速度、飛球判斷等能力的中上中外野手，就算未來因年紀運動能力稍微下滑，應也能輕鬆勝任右外野。

打擊、防守、運動能力等各個面向的結合，使史普林格成為今年自由球員市場上的最佳球員。洛爾認為史普林格接下來還有能力創造單季7.0 WAR值（足以挑戰最有價值球員獎的等級）的賽季，任何獲得他助拳的隊伍，都會獲得非常有感的立即性大補強。就算仍有人對於史普林格身為2017年「作弊太空人」的一員而對他的能耐感到懷疑，但他已經在近兩年打出生涯最佳的攻擊數據，證明其棒球實力不假。因此，史普林格有可能獲得一張六到七年、總額破億美金的超大複數年合約，成為本休賽季最大的自由球員贏家。