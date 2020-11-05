不只阿羅薩雷納 回顧季後賽一戰成名的恐怖新人

光芒超級新人阿羅薩雷納今年在季後賽的驚奇表現，足以讓他留名大聯盟歷史，同時也讓球隊有信心在未來幾年保持競爭力。 美聯社

世界大賽已結束一週，儘管光芒隊沒能奪冠，但陣中怪物新人阿羅薩雷納(Randy Arozarena)的超神表現相信還是讓人意猶未盡。除了今年的阿羅薩雷納之外，過去也有幾位在季後賽一戰成名的恐怖新人，他們初生之犢不畏虎，透過驚人的表現讓世人認識到自己，有的甚至還拿下系列賽MVP，至今仍為人津津樂道。

赫南德茲 (Livan Hernandez)，1997年馬林魚隊

馬林魚先發赫南德茲在1997年讓大聯盟打者徹底見識到了古巴投手的可怕，在季後賽展現的威力更勝過例行賽的9勝3敗、防禦3.18水準！ 1998 Leaf 球員卡

20歲就從古巴叛逃到美國的赫南德茲，當初為了能夠住在邁阿密而選擇與剛成軍幾年的馬林魚隊簽約，沒想到這位來自古巴的新人馬上成為1997年馬林魚奪下隊史首冠的頭號功臣。

那年馬林魚隊以外卡之姿打進季後賽，赫南德茲在輪值當中被定位為第四號先發，排在布朗(Kevin Brown)、費南德茲(Alex Fernandez)和萊特(Al Leiter)這幾位資深投手之後。馬林魚隊當年一路不被看好，但卻在首輪橫掃巨人，赫南德茲當時有上來中繼4局只失一分。那年的國聯冠軍賽馬林魚隊面對的是季賽101勝且擁有三巨投的勇士隊，而赫南德茲拿下了其中兩勝，第一勝他是以中繼身份拿下，主投1.2局無失分。第二勝則是他的生涯代表作，他用了143顆球完投9局只失1分，飆出國聯冠軍賽最高紀錄的15次三振，表現力壓名人堂巨投麥達克斯(Greg Maddux)。他的關鍵表現讓他拿下了系列賽的MVP。

他在世界大賽面對印地安人隊扛下首戰先發，整體而言表現雖沒有國聯冠軍系列賽那麼神，但總有幸運之神眷顧，讓他又拿下2勝。第一戰他主投5.2局失3分，第二次先發他則主投8局失5分，且又用掉嚇死人的142球。馬林魚隊在第七戰靠著倫特利亞(Edgar Renteria)的再見安打拿下隊史首冠，而赫南德茲又摘下系列賽的MVP。在該年季後賽，他寫下4勝0敗、28.1局、3.18防禦率的佳績，同時也建立他橡皮手臂的名聲。值得一提的是，他的哥哥「公爵」赫南德茲(Orlando Hernandez)在隔年也是以新人之姿拿下冠軍戒，且在季後賽主投兩場都拿下勝投，幫助洋基隊奪冠。

瓦卡 (Michael Wacha)，2013年紅雀隊

紅雀投手瓦卡在2013年菜鳥球季例行賽僅先發過9場，但在季後賽繳出4勝1敗、防禦率2.64的優異成績。 歐新社資料照片

可能很多人都忘了這位當年的英雄人物了。他在那年國聯分區系列賽第四戰面對海盜隊首次在季後賽登板，繳出7.1局失1分的優質表現，幫助球隊免於被淘汰。瓦卡在國聯冠軍系列賽的演出才是經典，他兩次先發的對手都是正值顛峰的克蕭(Clayton Kershaw)，克蕭是那年的塞揚獎得主，但瓦卡的表現卻壓過了克蕭。第一次先發他主投6.2局無失分，最終紅雀以1比0獲勝。第二次先發他則是7局無失分，不但再度拿下勝投，也幫助球隊打進世界大賽，他也以13.2局無失分的可怕成績拿下國聯冠軍系列賽MVP。

瓦卡的絕佳狀況在世界大賽仍持續著，面對紅襪隊的第一次先發6局失2分拿下勝投。他在第二次先發終於被紅襪隊破解，只投3.2局就掉6分吞敗，也讓紅襪隊拿下該年冠軍。瓦卡在那年季後賽曾寫下連續19局無失分的驚人紀錄。紅雀那年季後賽還有另一位超級新人終結者羅森索(Trevor Rosenthal)，他在那年季後賽寫下11.2局無失分、18次三振的鬼神紀錄，連帶2012年的成績，他當時已在季後賽連續20.1局無失分。因此紅雀隊當年等於擁有瓦卡和羅森索這兩位恐怖新人投手。

阿羅薩雷納 (Randy Arozarena)，2020年光芒隊

光芒超級新人阿羅薩雷納今年在季後賽的驚奇表現，足以讓他留名大聯盟歷史，同時也讓球隊有信心在未來幾年保持競爭力。 美聯社

來自古巴的阿羅薩雷納在今年季後賽寫下自己的神話。其實他去年在紅雀隊時就打過季後賽，但總計5個打席不但沒有安打，還被三振3次。誰料到去年季後賽毫無建樹的他，在今年卻成了季後賽時期地表最強打者，也讓紅雀隊相當懊惱將他交易掉。阿羅薩雷納今年打了四個系列賽，每個系列賽都維持超高檔水準，從美聯外卡戰、美聯分區系列賽、美聯冠軍系列賽到世界大賽，他的OPS分別為1.556、1.371、1.152及1.234。

阿羅薩雷納今年寫下多項季後賽最高紀錄，包括29支安打、10支全壘打、64個壘打數、20場出賽、77打數、86打席等，可怕的是他還只是位新人。同時他還以.321打擊率、1.152OPS、4支全壘打、6打點的成績，成為史上第一位拿下美聯冠軍系列賽MVP的新人。

基特不但是當年的美聯新人王，且在他的新人年就建立了自己「關鍵隊長」的名聲。他在那年季後賽擔任開路先鋒，共敲出22支安打並寫下新人最高紀錄，這紀錄直到今年才被阿羅薩雷納給打破。基特在該年季後賽打擊率高達.361，一路幫助洋基隊過關斬將拿下1978年以來的第一座世界大賽冠軍。基特後來成為季後賽生涯安打數、得分、出賽、打數、打席、壘打數、一壘打、二壘打及三壘打等多項紀錄的保持人，而這一切的輝煌累積，都是從他的新人年開始的。

那年基特世界大賽的對手勇士隊也出了一位超級新人瓊斯(Andruw Jones)，瓊斯在那年世界大賽的前兩個打席都開轟，且以19歲之齡成為史上最年輕在世界大賽開轟的球員。

羅德里格茲(Francisco Rodriguez)，2002年天使隊

天使後援投手羅德里格茲首次參與季後賽就大發神威，11場後援繳出5勝1敗、防禦.193、28K的怪物級成績，不但幫助球隊奪冠，還讓他的綽號「K-Rod」在當年和吉祥物逆轉猴齊名！ 2003 Donruss 球員卡

羅德里格茲在進入2002年季後賽以前只在大聯盟出賽過5場，且從沒拿過勝投，但卻在那年季後賽一口氣拿下了5勝，他這紀錄現與強森(Randy Johnson)和史特拉斯堡(Stephen Strasburg)共同保持，但奇妙的是他還是名後援投手。羅德里格茲當時的速球最快可達將近100英里，但他最強的武器卻是大幅度曲球，另偶爾會運用變速球。這在當時是相當罕見的搭配，且由於他先前幾乎沒有在大聯盟投球的紀錄，因此在季後賽打者對他相當陌生且難以捉摸，但也剛好相當管用。他在那年季後賽主投18.2局失掉4分自責分，防禦率1.93，同時三振28次，超高的三振率為他得到K-Rod的綽號。最終他成為天使隊拿下隊史首冠的功臣之一。