MLB／金手套獎公布 11人首次獲選、貝茲跨聯盟5連霸

大聯盟今天公布金手套獎得主名單，採取純數據考量，造就11人生涯首次獲選金手套，不過洛磯隊亞瑞納多（Nolan Arenado）仍完成國聯三壘金手套8連霸，從紅襪被交易到道奇的貝茲（Mookie Betts）則完成跨聯盟連5年獲獎。

36歲的高登（Alex Gordon）今年9月宣布退休，帶了生涯第8座金手套獎隨行，也是連續4年獲獎，在生涯最後一年拿下金手套獎，則是史上野手第三人，前兩位是外野手克萊門提（Roberto Clemente）、一壘手帕克（Wes Parker）。

2020年美國聯盟金手套獎得主 位置 球員 所屬球隊 守備率 得獎次數 去年得主 投手 坎寧 洛杉磯天使 0.938 1 李克(水手) 捕手 R.培瑞茲 克里夫蘭印地安人 1.000 2(2連霸) R.培瑞茲(印地安人) 一壘 懷特 西雅圖水手 0.998 1(新秀首年獲獎) 歐森(運動家) 二壘 赫南德茲 克里夫蘭印地安人 0.981 1 Y.桑契斯(白襪) 三壘 凱納法利 德州遊騎兵 0.957 1 查普曼(運動家) 游擊 J.P.克勞佛 西雅圖水手 0.986 1 林多(印地安人) 左外野 高登 堪薩斯皇家 1.000 8(4連霸) 高登(皇家) 中外野 羅伯特 芝加哥白襪 0.994 1 基爾麥爾(光芒) 右外野 賈羅 德州遊騎兵 1.000 1 貝茲(紅襪)