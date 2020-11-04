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MLB／金手套獎公布 11人首次獲選、貝茲跨聯盟5連霸

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
貝茲（Mookie Betts）完成跨聯盟連5年獲金手套獎。 法新社
貝茲（Mookie Betts）完成跨聯盟連5年獲金手套獎。 法新社

大聯盟今天公布金手套獎得主名單，採取純數據考量，造就11人生涯首次獲選金手套，不過洛磯隊亞瑞納多（Nolan Arenado）仍完成國聯三壘金手套8連霸，從紅襪被交易到道奇的貝茲（Mookie Betts）則完成跨聯盟連5年獲獎。

36歲的高登（Alex Gordon）今年9月宣布退休，帶了生涯第8座金手套獎隨行，也是連續4年獲獎，在生涯最後一年拿下金手套獎，則是史上野手第三人，前兩位是外野手克萊門提（Roberto Clemente）、一壘手帕克（Wes Parker）。

2020年美國聯盟金手套獎得主
位置
球員
所屬球隊
守備率
得獎次數
去年得主
投手
洛杉磯天使
0.938
1
李克(水手)
捕手
克里夫蘭印地安人
1.000
2(2連霸)
R.培瑞茲(印地安人)
一壘
西雅圖水手
0.998
1(新秀首年獲獎)
歐森(運動家)
二壘
克里夫蘭印地安人
0.981
1
Y.桑契斯(白襪)
三壘
德州遊騎兵
0.957
1
查普曼(運動家)
游擊
西雅圖水手
0.986
1
林多(印地安人)
左外野
堪薩斯皇家
1.000
8(4連霸)
高登(皇家)
中外野
芝加哥白襪
0.994
1
基爾麥爾(光芒)
右外野
德州遊騎兵
1.000
1
貝茲(紅襪)

2020年國家聯盟金手套獎得主
位置
球員
所屬球隊
守備率
得獎次數
去年得主
投手
亞特蘭大勇士
0.941
1
葛蘭基(響尾蛇)
捕手
辛辛那提紅人
1.000
2
瑞爾穆托(費城人)
一壘
芝加哥小熊
0.998
4(3連霸)
瑞佐(小熊)
二壘
聖路易紅雀
0.989
2(2連霸)
王寇頓(紅雀)
三壘
科羅拉多洛磯
0.982
8(8連霸)
亞瑞納多(洛磯)
游擊
芝加哥小熊
0.968
1
亞莫德(響尾蛇)
左外野
聖路易紅雀
1.000
1
洛塔((響尾蛇)
中外野
聖地牙哥教士
0.986
1
肯恩(釀酒人)
右外野
洛杉磯道奇
0.966
5(國聯第一次)
貝林格道奇)

貝茲 Nolan Arenado 小熊

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