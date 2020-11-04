MLB／亞瑞納多金手套8連霸 高登4連霸寫完美句點

MLB洛磯三壘手亞瑞納多今天完成金手套獎8連霸，本季結束後將退休的皇家外野手高登則完成4連霸，生涯第8次獲獎。

美國職棒大聯盟MLB金手套獎今天公布，18個獲獎的球員中，有高達11人是首次獲獎。生涯獲獎次數最多的是科羅拉多洛磯三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）、堪薩斯皇家左外野手高登（Alex Gordon），兩人生涯至今都已獲8座金手套獎。

2009年被洛磯在選秀會第2輪（第59順位）選上的亞瑞納多，2013年上到大聯盟後，至今8個球季都拿下金手套獎，完成8連霸。

高登2005年被皇家在選秀會以第1輪第2順位選上，2007年上到大聯盟，14年的生涯都未轉隊。即將退休的他，在生涯尾聲還完成金手套4連霸，生涯共8次獲獎。

You glove to see it.



That's Gordo's EIGHTH @RawlingsSports #GoldGlove Award, tied for the most in team history. pic.twitter.com/Rnksvf0WIf — Kansas City Royals (@Royals) November 4, 2020

這次得獎人中，獲獎次數第2多的是洛杉磯道奇右外野手貝茲（Mookie Betts），寫下5連霸。他在本季轉到道奇前，2016年到2019年在波士頓紅襪期間，已達成4連霸。另外，芝加哥小熊一壘手瑞佐（AnthonyRizzo）則是完成3連霸，生涯4次獲獎。

本季結束後成為自由球員的聖路易紅雀二壘手王寇頓（Kolten Wong）、克里夫蘭印地安人捕手培瑞茲（Roberto Perez）、辛辛那提紅人捕手邦哈特（Tucker Barnhart）都是生涯第2度獲獎，其中培瑞茲是2連霸。

美國聯盟得獎的選手有洛杉磯天使投手坎寧（Griffin Canning）、衛冕成功的培瑞茲、西雅圖水手一壘手懷特（Evan White）、印地安人二壘手赫南德茲（Cesar Hernandez）、德州遊騎兵三壘手凱納法利（Isiah Kiner-Falefa）、水手游擊手克勞佛（J.P.Crawford）、生涯8次獲獎的高登、芝加哥白襪中外野手羅伯特（Luis Robert）、遊騎兵右外野手賈羅（Joey Gallo）。

國家聯盟獲獎的球員則是亞特蘭大勇士投手佛瑞德（Max Fried）、2度獲獎的邦哈特、4度獲獎的瑞佐、2度獲獎的王寇頓、8連霸的亞瑞納多、芝加哥小熊游擊手貝茲（Javier Baez）、聖路易紅雀左外野手歐尼爾（Tyler O'Neill）、匹茲堡海盜中外野手葛里森（Trent Grisham）與完成5連霸的貝茲。

2020年美國聯盟金手套獎得主 位置 球員 所屬球隊 守備率 得獎次數 去年得主 投手 坎寧 洛杉磯天使 0.938 1 李克(水手) 捕手 R.培瑞茲 克里夫蘭印地安人 1.000 2(2連霸) R.培瑞茲(印地安人) 一壘 懷特 西雅圖水手 0.998 1(新秀首年獲獎) 歐森(運動家) 二壘 赫南德茲 克里夫蘭印地安人 0.981 1 Y.桑契斯(白襪) 三壘 凱納法利 德州遊騎兵 0.957 1 查普曼(運動家) 游擊 J.P.克勞佛 西雅圖水手 0.986 1 林多(印地安人) 左外野 高登 堪薩斯皇家 1.000 8(4連霸) 高登(皇家) 中外野 羅伯特 芝加哥白襪 0.994 1 基爾麥爾(光芒) 右外野 賈羅 德州遊騎兵 1.000 1 貝茲(紅襪)