MLB／亞瑞納多金手套8連霸 高登4連霸寫完美句點
MLB洛磯三壘手亞瑞納多今天完成金手套獎8連霸，本季結束後將退休的皇家外野手高登則完成4連霸，生涯第8次獲獎。
美國職棒大聯盟MLB金手套獎今天公布，18個獲獎的球員中，有高達11人是首次獲獎。生涯獲獎次數最多的是科羅拉多洛磯三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）、堪薩斯皇家左外野手高登（Alex Gordon），兩人生涯至今都已獲8座金手套獎。
2009年被洛磯在選秀會第2輪（第59順位）選上的亞瑞納多，2013年上到大聯盟後，至今8個球季都拿下金手套獎，完成8連霸。
高登2005年被皇家在選秀會以第1輪第2順位選上，2007年上到大聯盟，14年的生涯都未轉隊。即將退休的他，在生涯尾聲還完成金手套4連霸，生涯共8次獲獎。
You glove to see it.— Kansas City Royals (@Royals) November 4, 2020
That's Gordo's EIGHTH @RawlingsSports #GoldGlove Award, tied for the most in team history. pic.twitter.com/Rnksvf0WIf
這次得獎人中，獲獎次數第2多的是洛杉磯道奇右外野手貝茲（Mookie Betts），寫下5連霸。他在本季轉到道奇前，2016年到2019年在波士頓紅襪期間，已達成4連霸。另外，芝加哥小熊一壘手瑞佐（AnthonyRizzo）則是完成3連霸，生涯4次獲獎。
本季結束後成為自由球員的聖路易紅雀二壘手王寇頓（Kolten Wong）、克里夫蘭印地安人捕手培瑞茲（Roberto Perez）、辛辛那提紅人捕手邦哈特（Tucker Barnhart）都是生涯第2度獲獎，其中培瑞茲是2連霸。
美國聯盟得獎的選手有洛杉磯天使投手坎寧（Griffin Canning）、衛冕成功的培瑞茲、西雅圖水手一壘手懷特（Evan White）、印地安人二壘手赫南德茲（Cesar Hernandez）、德州遊騎兵三壘手凱納法利（Isiah Kiner-Falefa）、水手游擊手克勞佛（J.P.Crawford）、生涯8次獲獎的高登、芝加哥白襪中外野手羅伯特（Luis Robert）、遊騎兵右外野手賈羅（Joey Gallo）。
國家聯盟獲獎的球員則是亞特蘭大勇士投手佛瑞德（Max Fried）、2度獲獎的邦哈特、4度獲獎的瑞佐、2度獲獎的王寇頓、8連霸的亞瑞納多、芝加哥小熊游擊手貝茲（Javier Baez）、聖路易紅雀左外野手歐尼爾（Tyler O'Neill）、匹茲堡海盜中外野手葛里森（Trent Grisham）與完成5連霸的貝茲。
2020年美國聯盟金手套獎得主
位置
球員
所屬球隊
守備率
得獎次數
去年得主
投手
洛杉磯天使
0.938
1
李克(水手)
捕手
克里夫蘭印地安人
1.000
2(2連霸)
R.培瑞茲(印地安人)
一壘
西雅圖水手
0.998
1(新秀首年獲獎)
歐森(運動家)
二壘
克里夫蘭印地安人
0.981
1
Y.桑契斯(白襪)
三壘
德州遊騎兵
0.957
1
查普曼(運動家)
游擊
西雅圖水手
0.986
1
林多(印地安人)
左外野
堪薩斯皇家
1.000
8(4連霸)
高登(皇家)
中外野
芝加哥白襪
0.994
1
基爾麥爾(光芒)
右外野
德州遊騎兵
1.000
1
貝茲(紅襪)
2020年國家聯盟金手套獎得主
位置
球員
所屬球隊
守備率
得獎次數
去年得主
投手
亞特蘭大勇士
0.941
1
葛蘭基(響尾蛇)
捕手
辛辛那提紅人
1.000
2
瑞爾穆托(費城人)
一壘
芝加哥小熊
0.998
4(3連霸)
瑞佐(小熊)
二壘
聖路易紅雀
0.989
2(2連霸)
王寇頓(紅雀)
三壘
科羅拉多洛磯
0.982
8(8連霸)
亞瑞納多(洛磯)
游擊
芝加哥小熊
0.968
1
亞莫德(響尾蛇)
左外野
聖路易紅雀
1.000
1
培洛塔((響尾蛇)
中外野
聖地牙哥教士
0.986
1
肯恩(釀酒人)
右外野
洛杉磯道奇
0.966
5(國聯第一次)
貝林格道奇)
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