MLB／亞瑞納多金手套8連霸 高登4連霸寫完美句點

MLB洛磯三壘手亞瑞納多今天完成金手套獎8連霸,本季結束後將退休的皇家外野手高登則完成4連霸,生涯第8次獲獎。

美國職棒大聯盟MLB金手套獎今天公布,18個獲獎的球員中,有高達11人是首次獲獎。生涯獲獎次數最多的是科羅拉多洛磯三壘手亞瑞納多(Nolan Arenado)、堪薩斯皇家左外野手高登(Alex Gordon),兩人生涯至今都已獲8座金手套獎。

2009年被洛磯在選秀會第2輪(第59順位)選上的亞瑞納多,2013年上到大聯盟後,至今8個球季都拿下金手套獎,完成8連霸。

高登2005年被皇家在選秀會以第1輪第2順位選上,2007年上到大聯盟,14年的生涯都未轉隊。即將退休的他,在生涯尾聲還完成金手套4連霸,生涯共8次獲獎。

