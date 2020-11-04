2020大聯盟金手套完整得獎名單 亞瑞納多三壘手8連霸

2020大聯盟金手套得獎名單出爐，史上首次由數據評選，美聯有6人、國聯有5人，總計11人是首次獲獎；洛磯隊三壘手亞瑞納多從新秀年起達成8連霸壯舉，歷史上僅次於鈴木一朗從新人年起的10連霸紀錄，西雅圖水手一壘手懷特則寫下史上首次菜鳥年就獲獎的一壘手！

值得一提的是，本季打完宣布退休的皇家外野手老將高登，以4連霸畫下完美句點，這也是他生涯第8度獲選。

2020年美國聯盟金手套獎得主 位置 球員 所屬球隊 守備率 得獎次數 去年得主 投手 坎寧 洛杉磯天使 0.938 1 李克(水手) 捕手 R.培瑞茲 克里夫蘭印地安人 1.000 2(2連霸) R.培瑞茲(印地安人) 一壘 懷特 西雅圖水手 0.998 1(新秀首年獲獎) 歐森(運動家) 二壘 赫南德茲 克里夫蘭印地安人 0.981 1 Y.桑契斯(白襪) 三壘 凱納法利 德州遊騎兵 0.957 1 查普曼(運動家) 游擊 J.P.克勞佛 西雅圖水手 0.986 1 林多(印地安人) 左外野 高登 堪薩斯皇家 1.000 8(4連霸) 高登(皇家) 中外野 羅伯特 芝加哥白襪 0.994 1 基爾麥爾(光芒) 右外野 賈羅 德州遊騎兵 1.000 1 貝茲(紅襪)