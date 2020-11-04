2020大聯盟金手套完整得獎名單 亞瑞納多三壘手8連霸
2020大聯盟金手套得獎名單出爐，史上首次由數據評選，美聯有6人、國聯有5人，總計11人是首次獲獎；洛磯隊三壘手亞瑞納多從新秀年起達成8連霸壯舉，歷史上僅次於鈴木一朗從新人年起的10連霸紀錄，西雅圖水手一壘手懷特則寫下史上首次菜鳥年就獲獎的一壘手！
值得一提的是，本季打完宣布退休的皇家外野手老將高登，以4連霸畫下完美句點，這也是他生涯第8度獲選。
2020年美國聯盟金手套獎得主
位置
球員
所屬球隊
守備率
得獎次數
去年得主
投手
洛杉磯天使
0.938
1
李克(水手)
捕手
克里夫蘭印地安人
1.000
2(2連霸)
R.培瑞茲(印地安人)
一壘
西雅圖水手
0.998
1(新秀首年獲獎)
歐森(運動家)
二壘
克里夫蘭印地安人
0.981
1
Y.桑契斯(白襪)
三壘
德州遊騎兵
0.957
1
查普曼(運動家)
游擊
西雅圖水手
0.986
1
林多(印地安人)
左外野
堪薩斯皇家
1.000
8(4連霸)
高登(皇家)
中外野
芝加哥白襪
0.994
1
基爾麥爾(光芒)
右外野
德州遊騎兵
1.000
1
貝茲(紅襪)
2020年國家聯盟金手套獎得主
位置
球員
所屬球隊
守備率
得獎次數
去年得主
投手
亞特蘭大勇士
0.941
1
葛蘭基(響尾蛇)
捕手
辛辛那提紅人
1.000
2
瑞爾穆托(費城人)
一壘
芝加哥小熊
0.998
4(3連霸)
瑞佐(小熊)
二壘
聖路易紅雀
0.989
2(2連霸)
王寇頓(紅雀)
三壘
科羅拉多洛磯
0.982
8(8連霸)
亞瑞納多(洛磯)
游擊
芝加哥小熊
0.968
1
亞莫德(響尾蛇)
左外野
聖路易紅雀
1.000
1
培洛塔((響尾蛇)
中外野
聖地牙哥教士
0.986
1
肯恩(釀酒人)
右外野
洛杉磯道奇
0.966
5(首次在國聯獲獎)
貝林格道奇)
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