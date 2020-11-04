從觸身球王到控球大師 老將摩頓下季可望百勝

正如流傳甚廣的名言：「人生沒有如果，只有後果和結果」，儘管世界大賽已經落幕，不能重來或倒轉，但自己依然替坦帕灣光芒隊感到可惜，因為在兩軍交手前，我便認為：若是戰線能夠拉到第七場，光芒隊的勝算會較大，一方面是因為氣勢轉換（「小蝦米」和「大鯨魚」道奇廝殺到最終戰，光芒的士氣鐵定高昂無比），二來是因為他們有著「第七戰金身」的右投摩頓（Charlie Morton）。

聯盟冠軍戰、世界大賽「七戰四勝」的賽制，要盼到廝殺到底的「Game 7」是可遇不可求的緣分，能在一翻兩瞪眼的高壓場面一肩扛住勝敗己任，更是球隊至寶，球技以外，經驗和強大的心理素質同樣不可或缺，摩頓恰如其分演繹這個戲碼，美聯冠軍戰對前東家太空人5.2局無失分，生涯在一戰定生死的「G7」斬獲三場勝投（另兩次是2017年的美聯冠軍戰和世界大賽），是史上首位。雖然摩頓世界大賽第三戰被道奇報了2017年之仇，投不滿五局失5分，不但遭到全壘打毒手，還相隔十場季後賽出賽後再被跑出盜壘成功，不過若有G7，大心臟的摩頓絕對是不二人選。

摩頓在今年的季後賽本來表現相當驚人，前3場先發都拿勝投，15局投球飆出17次三振、只有4次保送，被打11支安打僅有1分責失，可惜在世界大賽慘遭道奇修理，最後今年季後賽戰績是3勝1敗、防禦率2.70。 美聯社

隨著第六場道奇的逆轉奪冠，光芒的驚奇球季畫下句點，擅長精打細算的光芒選擇不執行摩頓的2021年選擇權，讓他成為自由球員。而下禮拜就要滿37歲的摩頓，的確本季例行賽表現稍有下滑不穩，未來變數仍大，且去年與光芒簽約前就曾說過「不排除結束與這段合約關係後便高掛球鞋」的言論，讓他的「下一步」更受矚目。

老將也有童稚時，成長於紐澤西的摩頓從小支持洋基，多次進場為條紋軍吶喊，最欣賞的球員是「洋基隊長」基特（Derek Jeter）和「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens），高中時期展露潛質的他於2002年選秀被勇士納入麾下（第三輪，第95順位），同一輪球員中最有名的是第80順位的老虎外野手葛蘭德森（Curtis Granderson），巧的是，他正是在今年二月宣布退休的。

小聯盟時期的摩頓先發後援兩頭跑，且面臨嚴重的控球問題，不僅前六個球季的三振/保送比都不超過2，暴投數也很「可觀」，饒是如此，依然能將失分控制在「堪用」的程度，2007年季後被放進40人名單，2008年從3A出發，控球功夫明顯進步，季中登上大聯盟，初登板對天使6局失3分奪勝，菜鳥球季為勇士出賽16場，戰績4勝8敗，防禦率6.15，74.2局投出48次三振、41個保送，接著被勇士包進交易包裹，向海盜換來外野手麥魯斯（Nate McLouth），處於「蜀中無大將」的海盜，摩頓獲得充分的先發機會，從錯誤中學習成長、調整，經過慘不忍睹的2010年球季（2勝12敗、防禦率7.57），2011年跌深反彈，提高曲球和滑球的使用率，生涯首度單季十勝、百局、三振破百，且171.2局只被敲6發全壘打，每九局全壘打數為0.3，是全大聯盟之冠，身為滾地球型投手的他壓制力不俗，也因投球姿勢相似被球迷稱作「小哈勒戴（Roy Halladay）」。

摩頓的綽號Ground Chuck(牛絞肉)，就是用來稱讚他的Ground Ball(滾地球)威力相當強大。 2019 Topps Bunt 球員卡

後來摩頓的控球時靈時不靈，每局被上壘率居高不下，2013年和2014年連兩年成為國聯投出最多觸身球的投手，不過三振/保送比已能穩定突破2，扮演稱職的後段輪值，無奈被交易到費城人後僅出賽4場，即因補位一壘導致的腿筋撕裂傷整季報銷。

2016年12月，太空人與摩頓簽下兩年約，隔年成為隊史首冠關鍵要角，不過「非法偷暗號」事件讓一切光彩蒙塵，摩頓曾受訪坦言自己知道球隊其他人的所作所為，很後悔沒能嘗試阻止。離開太空人後，摩頓去年在光芒再創生涯高峰：16勝、3.05防禦率和將近200局的投球量、三振率都是生涯最佳，賽揚票選名列第三。摩頓上季的曲球使用率達37.3%，被打擊率1成51、揮空率38.1%，今年則是以四縫線為主，但球速下降影響球威，來年配球策略得再琢磨。

摩頓在太空人的兩季投出29勝10敗的優異成績，並且幫助球隊在2017年贏得世界大賽冠軍，很可惜被「暗號門」事件蒙上陰影。 歐新社資料照片

32歲以前的摩頓，三振/保送比沒有一年超過2.4，大器晚成的摩頓33歲至36歲球季合計三振/保送比則是3.57（太空人的兩季皆超過3、光芒的兩季都超過4），愈老愈精準，昔日顛簸的「控球大失」搖身一變「控球大師」，歷程津津樂道。不論摩頓最終選擇續戰與否，都已寫下足夠細細回味稱頌的「倒吃甘蔗」生涯，如果明年「再戰一季」，則有可能達成「百勝里程碑」，目前累積93勝的摩頓，明年達標機率不小，且看他的決定以及下一個落腳處。