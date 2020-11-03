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MLB／大聯盟「硬打」心態要夠強 林子偉戴口罩成異類

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
旅美棒球好手林子偉透露在疫情中勉強開打的2020年賽季，直率回答是「硬打」。 記者余承翰／攝影
旅美棒球好手林子偉透露在疫情中勉強開打的2020年賽季，直率回答是「硬打」。 記者余承翰／攝影

林子偉今年在大聯盟的第一個打席，戴著口罩敲出安打，為了台灣做了一次成功的防疫成果宣揚，他透露在疫情中勉強開打的2020年賽季，直率回答是「硬打」，「60場真的有點短。」

今年受到新冠肺炎疫情影響，大聯盟賽季直到7月25日才全面開跑，紅襪首戰出戰金鶯，林子偉在第七局代打敲安，本季的首打席就開張安打數，而他戴著口罩敲出安打更掀話題，吸引美國媒體報導台灣的防疫成果，成就一次另類行銷台灣。

林子偉本季的首打席就開張安打數，而他戴著口罩敲出安打更掀話題 法新社
林子偉本季的首打席就開張安打數，而他戴著口罩敲出安打更掀話題 法新社

林子偉表示，大聯盟整體來說，沒戴口罩的人居多，紅襪陣中也是一樣，「我前面都有戴，隊友說你幹嘛戴，我是覺得自己要做好。」他今年在打擊上表現低迷，整季打擊率僅1成54，遇到打不出安打時，隊友也會虧他，要他把口罩拿掉試試看。

大聯盟在疫情中開打，過程中也多次傳出確診球員，就連道奇隊透納（Justin Turner）都在世界大賽時確診。林子偉也認為，「今年大聯盟就是硬打，60場真的有點短，我自己又是工具人的角色，不是每天出賽的選手，一個禮拜打一、兩場，心態真的要很強。」

大聯盟 林子偉

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