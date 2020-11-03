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MLB／樂觀看出賽有限 張育成：今年最大收穫是兒子出生
林子偉今天舉辦返台記者會，張育成作為特別嘉賓現身，也談到今年在大聯盟出賽不多的心情，他表示不覺得受傷，「有在名單內就很開心了，可以跟著球隊一起行動，雖然機會不多，但可以學到很多東西。」
大聯盟賽季重啟時，張育成重返美國參與夏訓，在熱身賽和分組賽狂敲6發全壘打，也獲肯定進入開季名單，但出賽機會有限，只留下10場出賽、11打數，敲出2安打，球季內兩度被下放。
在夏訓的火燙表現，張育成歸功於在大聯盟球場展開春訓2.0，「那是真正的大聯盟球場，感覺很舒服。」雖然未因此讓他在大聯盟獲得重用，但他對此正面看待，「只希望明年的機會可以好好把著，不要困在這裡。」
被問到今年球季的最大收穫，林子偉搶在張育成前先回答，「最大的收穫是兒子出生。」張育成也認同，「真的，這是最大收穫，而且兒子出生也不是說有就有。」
張育成今年在場外也迎接新身分，在9月初為人父，一開始只能與妻兒相隔兩地，直到球季落幕在10月返台、完成隔離後，才終於首度見到寶貝兒子Winston。
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