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MLB／「想要看看自己極限」 中職現階段不在林子偉選項
旅美台將林子偉的旅美生涯，突然成為自由球員，對於未來動向，他說：「還是以美國為優先」，中職現階段不在他的選項內，「還是想要挑戰看看自己的極限在哪。」
林子偉今年在大聯盟的出賽，成績不盡理想，他自己也覺得不滿意，「我覺得教練真的對我不錯，但自己一直沒有把握，沒有把最好的一面拿出來，一直都是不好的狀態下去打。」他指出，原因可能出在春訓1.0與2.0之間休息的三個月，「打亂了節奏，春訓2.0時，狀況就不是很好。」
林子偉無意為旅美生涯畫下句點，「經過這次失敗，我要怎麼踏出第一步，這是很大的考驗，我想要接受這個挑戰。」
言談中以「失敗」定義這次經歷，他解釋：「我很希望自己可以站穩大聯盟，這次不但被下放，還被移出40人名單，如果還在裡面（40人名單）是還可以，現在就是從零開始了。」
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