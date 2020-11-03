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MLB／潛規則說不打第一球 林子偉挨轟好錯愕

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
林子偉出席返台記者會。記者余承翰／攝影
林子偉出席返台記者會。記者余承翰／攝影

旅美台將林子偉本季在大聯盟化身「超級工具人」，投球、蹲捕都體驗過，談起投球處女秀第一球就挨轟，他有點無奈，「聽隊友說，野手上來投，第一顆不要打，他打第一顆我也嚇到。」

林子偉本季在大聯盟出賽26場，寫下多項初體驗，8月14日首次以捕手出賽，9月25日站上投手丘，只差一壘，就將在大聯盟場上留下守位「大滿貫」。

林子偉回想前一次當捕手，他說：「印象中只有國小四年級有當過捕手，也是突然被叫上去。」

在大聯盟蹲捕，林子偉並非沒有心理準備，她透露，兩年前教練就曾提過，想在大聯盟待久一點，建議他多練捕手，但他當時並未當真，直到去年，昔日紅襪鐵捕瓦瑞泰克（Jason Varitek）真的把他叫去練捕手，他才有意識到可能真的會有蹲捕的一天。

「那天我是真的不知道要當捕手。」林子偉表示，「教練突然叫我去穿護具，我也想說，沒關係，我去挑戰看看。」當天牛棚捕手借了手套給他，「他說，你就拿去用，我先幫你消毒。」

9月25日再解鎖新守位，林子偉以投手登板，投1局被敲4安打、失3分，投出的第一球就被金鶯海斯（Austin Hays）敲成陽春砲，讓他很錯愕。

林子偉表示，當天登板前，教練問他要不要投，「當然好啊，幹嘛不要。」因為他的肩膀受過傷，教練提醒他不用每一球都催、要他配速，結果第一球就挨轟，「聽隊友說，野手上來投，第一顆不要打，他打第一顆我也嚇到。」林子偉表示，挨轟一瞬間，心裡有閃過一些話，他笑說：「這個不能講。」

林子偉 大聯盟 牛棚

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