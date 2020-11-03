MLB／旅美生涯突成自由身 林子偉坦言「心裡不舒服」

旅美球員林子偉今天出席返台記者會，就在上午消息傳出，他未獲紅襪續約，正式成為自由球員。他坦言心裡不舒服，但透過和上帝說話，也希望自己重新得到力量，「這扇門走不走得出去要看自己，我一定要走出去。」

林子偉本季在大聯盟出賽26場，累積52打數敲出8安打，打擊率只有1成54，在球季結束後被移出40人名單，通過讓渡程序後下放3A，也確定未獲紅襪重簽小聯盟合約，成為自由球員。

今天出席返台記者會，先接獲壞消息，他談到下一步動向，「沒有想太多，就交給經紀人處理。」

他表示，自己還是會為明年做好準備，「我希望我能做好明年的準備，表現出我比去年更好、更進步，不管體能、重訓、心態、打擊，都要比往年做得更好。」

林子偉坦言，「知道後，心裡滿不舒服的。」他表示，得知消息後，有和上帝禱告、說說話，「上帝說他關一扇門，會幫我開另一扇門、讓我去闖，這扇門走不走得出去要看你自己，我一定要走出去。」