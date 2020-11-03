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MLB／年度獎項入圍名單公布 3亞洲投手爭塞揚

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大聯盟今天公布年度獎項入圍名單，塞揚獎部分日籍投手就佔了3人。 截圖自大聯盟官方推特
大聯盟今天公布年度獎項入圍名單，塞揚獎部分日籍投手就佔了3人。 截圖自大聯盟官方推特

大聯盟今天公布年度獎項入圍名單，亞洲投手在塞揚戰場戲份很重，雙城隊前田健太、藍鳥隊柳賢振都入圍美聯塞揚，效力小熊隊的達比修有則入圍國聯塞揚，亞洲投手就占了一半名單。

美聯塞揚競逐的部分，印地安人隊畢柏（Shane Bieber）去年在票選上就已排到第四，今年在60場縮水賽季繳出8勝1敗、防禦率1.63，送出122次三振的超狂成績單，帶走投手三冠王，幾乎確定將獎項收入口袋，日、韓雙投注定陪榜。

相較於美聯塞揚呼之欲出，國聯較有看頭，達比修有將與紅人包爾（Trevor Bauer）、大都會狄葛隆（Jacob deGrom）相爭，3人各擅勝場。

達比修有本季投出8勝3敗、防禦率2.01，居國聯勝投王，其他方面數據雖非頂尖、但都出色，包爾以防禦率1.73稱霸國聯，狄葛隆則將帶著國聯最佳的104K挑戰塞揚三連霸。

向來是美聯MVP常客的天使球星楚奧特（Ｍike Trout），今年並未入圍，無緣第四度獲獎，今年將由白襪阿布瑞尤（Jose Abreu）、洋基勒梅休（DJ LeMahieu）和印地安人拉米瑞茲（Jose Ramirez ）相爭。

國聯MVP則由道奇貝茲（Mookie Betts）、勇士弗里曼（Freddie Freeman）和教士馬恰多（Manny Machado）廝殺，貝茲若能奪獎，將一併擁有美聯與國聯MVP，他在2018年效力紅襪時，已曾獲美聯年度MVP殊榮。

年度總教練入圍名單。 截圖自大聯盟官方推特
年度總教練入圍名單。 截圖自大聯盟官方推特

年度總教練入圍名單。 截圖自大聯盟官方推特
年度總教練入圍名單。 截圖自大聯盟官方推特

年度最佳新秀入圍名單。 截圖自大聯盟官方推特
年度最佳新秀入圍名單。 截圖自大聯盟官方推特

年度最佳新秀入圍名單。 截圖自大聯盟官方推特
年度最佳新秀入圍名單。 截圖自大聯盟官方推特

完整入圍名單如下：

美聯

年度新人

Cristian Javier（太空人）

Kyle Lewis（水手）

Luis Robert（白襪）

塞揚

Shane Bieber（印地安人）

前田健太（雙城）

柳賢振（藍鳥）

年度MVP

Jose Abreu（白襪）

DJ LeMahieu （洋基）

Jose Ramirez （印地安人）

年度最佳教頭

Kevin Cash （光芒）

Charlie Montoyo（藍鳥）

Rick Renteria （白襪）

國聯

年度最佳新人

Alec Bohm（費城人）

Jake Cronenworth（教士）

Devin Williams（釀酒人）

塞揚

Trevor Bauer（紅人）

達比修有（小熊）

Jacob deGrom （大都會）

年度MVP

Mookie Betts（道奇）

Freddie Freeman（勇士）

Manny Machado （教士）

年度最佳教頭

Don Mattingly（馬林魚）

David Ross（小熊）

Jayce Tingler（教士）

年度最佳新秀入圍名單。 截圖自大聯盟官方推特
年度最佳新秀入圍名單。 截圖自大聯盟官方推特

教士 印地安人

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