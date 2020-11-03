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MLB／紅襪簽回9人沒有林子偉 4台將成自由球員
小聯盟公布今年自由球員名單，4名台灣球員入列，分別是林子偉、胡智為、江少慶和吉力吉撈・鞏冠（朱立人），下一步動向有待觀察。林子偉今天下午將舉行返台記者會，有望親自吐露對未來規畫的想法。
林子偉日前先被移出40人名單，通過讓渡程序下放3A，等待紅襪是否與他重談小聯盟合約，紅襪今天宣布簽下9名小聯盟球員，其中不包含林子偉，他確定成為自由球員。
胡智為與江少慶都已非首度成為小聯盟自由球員，去年胡智為與教士簽約、江少慶轉戰老虎，前者希望能再一次站上大聯盟，後者則希望走完前進大聯盟的最後一哩路，兩人都在美國待了整季，未等到召上大聯盟的通知，同樣都在季後成為「自由身」。
26歲的捕手吉力吉撈・鞏冠，則是首度成為自由球員。
今年球季受到新冠肺炎疫情影響，旅美球員們度過艱難的一年，明年賽季是否繼續受到影響，也可能動盪旅美球員們對未來路的考量。
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